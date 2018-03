France, Procès Cahuzac : trois ans de prison ferme requis contre l'ex-ministre

"Les erreurs commises ont altéré la confiance des citoyens." L'accusation a demandé mardi 20 février la "confirmation" de la peine de trois ans de prison et cinq ans d'inéligibilité en 2016 à l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, jugé en appel pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, pour une faute qui " gravement brisé l'équilibre social ".



"Votre plus grande contribution à la lutte contre la fraude fiscale aura été votre procès", a déclaré le procureur général à l'ancien ministre, contraint de démissionner en mars 2013 après la révélation de l'existence de son compte caché dans les 'étrangers'.



"L'impunité, c'est penser que la loi est pour les autres", a ensuite attaqué l'avocat général.



"Donner des leçons de morale fiscale"



"Vouloir tout et son contraire", "penser qu'il est possible de faire fortune d'un côté" et "donner des leçons de moralité fiscale" de l'autre: l'avocat général Jean-Christophe Muller a fustigé un homme qui ne savait pas comment faire des choix.



Le scandale suite à la révélation en décembre 2012 du compte-rendu caché à l'étranger du ministre du Budget a été un tremblement de terre politique, mais aussi un traumatisme national, selon le magistrat.

"Les erreurs commises ont empoisonné l'air que respiraient les citoyens, ils ont altéré la confiance des citoyens" dans leurs institutions, a-t-il dit.



"Cette explosion a eu de multiples conséquences sur le fonctionnement de notre vie politique, sur la transparence, la lutte contre les conflits d'intérêts", a-t-il rappelé, évoquant la création en 2013 d'un parquet financier national puis d'une agence anti-corruption.



En première instance, en 2016, le tribunal correctionnel de Paris avait lourdement sanctionné une «fraude d'une gravité exceptionnelle»: trois ans de prison et cinq ans d'inéligibilité contre Jérôme Cahuzac, à la suite parfaitement des réquisitions de l'accusation.



(Avec AFP)