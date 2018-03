France, Ile-de-France : un pas de plus vers la fin du ticket de métro

À quoi ressemblera le billet du futur? Depuis près de deux ans, Ile-de-France Mobilités (IDFM, anciennement Stif) travaille sur le sujet. Une chose semble certaine: le bon vieux billet de métro a fait son temps. Valérie Pécresse, présidente de LR de la région et IDFM, a pour objectif de supprimer ce ticket d'ici 2021. Plusieurs solutions sont à l'étude pour le remplacer. Ce mercredi, les élus de l'autorité organisatrice des transports ont voté une nouvelle étape de ce «plan de modernisation de la billetterie».



Il prévoit la création d'une «carte anonyme», un nom temporaire pour un support qui remplacera les billets magnétiques pour les voyageurs occasionnels. Une carte qui se comportera comme un pass Navigo, et qui devra être chargée avec un ticket T +, un carnet de tickets, un ticket Orlybus ou Roissybus, etc. Un peu comme la "Oyster Card" de Londres.



Terminé aussi l'introduction du ticket dans le validateur: l'avantage est que cette carte permettra une validation sans contact, elle sera rechargeable, et elle pourra être acquise sans abonnement. Il reste à voir à quel prix. Pierre Serne, administrateur (EELV) a déposé un amendement pour le rendre gratuit, mais il a été refusé. "L'IDFM nous a dit que les taux seraient discutés en juin", dit-il. Il est prévu que ces cartes entreront en service en 2019, pour habituer progressivement les utilisateurs et permettre l'arrêt des billets en 2021. Entre-temps, la SNCF, en particulier, devra mettre à jour les validateurs dans ses stations.



Paiement sur smartphone



Une autre avance votée mercredi: le paiement sur smartphone approche. Grâce à la technologie NFC, la puce de votre téléphone mobile sera bientôt en mesure d'ouvrir les portiques des stations et des stations de métro. IDFM a passé un contrat avec plusieurs sociétés, dont Wizway Solutions, Gemalto et Dejamobile, pour utiliser cette technologie.



Il s'agit maintenant d'autoriser IDFM à "louer" des espaces des opérateurs téléphoniques sur les cartes SIM de leurs clients. D'ici 2019, environ 900 000 personnes en Ile-de-France pourraient bénéficier de cette technologie et près de 3 millions à moyen terme. Une expérience de paiement et de validation par smartphone serait possible cette année. Le coût de ce service pour IDFM serait de 6 millions d'euros d'abonnement pour 2019-2021. Le prix de la modernité.



(avec leparisien.fr)