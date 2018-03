France : Devedjian se dit victime de la vengeance de Sarkozy

L'ex-ministre de la Relance, qui a quitté le gouvernement à l'occasion du récent remaniement, règle ses comptes avec le président de la République dans le Monde (article en lecture pour les abonnés) de samedi.



Il y décrit une fédération des Hauts-de-Seine dirigée de l'Elysée au service de Jean Sarkozy. Pour Patrick Devedjian, il faut y voir la raison de sa déchéance, ce lundi, de la présidence de la fédération UMP des Hauts-de-Seine. Selon l'ancien ministre, Nicolas Sarkozy aurait ainsi décidé de se venger de Patrick Devedjian lorsqu'il a appris que son fils Jean, 24 ans, avait des opposants lors d'élections internes.



Le "surprise" promise par Sarkozy



"Le 15 octobre, j'ai été convoqué en urgence par Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Il s'est ému que cinq candidats se présentent contre son fils Jean aux élections internes de l'UMP à Neuilly", raconte l'avocat. "Il m'en a rendu responsable. J'ai dit que c'était faux. Il ne m'a pas cru et, très mécontent, m'a dit que j'aurais bientôt 'une surprise'."



Quelques jours plus tard, le député-maire de Chaville, Jean-Jacques Guillet, s'est porté candidat contre Patrick Devedjian pour présider l'UMP dans les Hauts-de-Seine.



Selon Patrick Devedjian, des élus ont reçu des pressions de conseillers de Nicolas Sarkozy ou du chef de l'Etat en personne pour les inciter à voter en faveur de Jean-Jacques Guillet. Le jour du scrutin, "les électeurs étaient accueillis par Patrick et Isabelle Balkany", proches du président et protecteurs de Jean Sarkozy, "qui leur demandaient pour qui ils allaient voter".



Les cantonales en ligne de mire



Patrick Devedjian a été battu par 319 voix contre 180, et très largement dans les circonscriptions de Neuilly et Levallois, fiefs respectifs de Jean Sarkozy et du couple Balkany.



Jean Sarkozy a répété cette semaine qu'il ne serait pas candidat à la présidence du conseil général des Hauts-de-Seine en mars 2011 et qu'il soutiendrait Patrick Devedjian.



L'ancien ministre craint de désormais de perdre de la même manière son poste de président du conseil général après les élections cantonales au printemps 2011.



L'Elysée n'a souhaité faire aucun commentaire.