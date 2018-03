France, Cancer : les réponses aux 5 questions que l’on se pose

1. Qu'est-ce que le cancer?



Le cancer affecte les cellules. Ces derniers grandissent, se divisent et prolifèrent en fonction des besoins du corps. Mais il arrive qu'ils se développent sans que le corps en ait besoin, formant une masse plus communément appelée "tumeur". Il peut alors être bénin, donc sans conséquences graves, ou malin et endommager les organes et / ou les tissus environnants. C'est précisément dans ce dernier cas que l'on parle de cancer.



2. Comment l'éviter?



Pour éviter le cancer, il est préférable d'avoir un mode de vie sain. En haut de la liste des facteurs de risque: le tabac, qui favorise le cancer du poumon, de la gorge, de la vessie, du sein, mais aussi de l'estomac. L'alcool, qui peut endommager l'œsophage, le foie et le pancréas, est consommé avec modération. Enfin, l'obésité peut également être impliquée dans la prolifération des cellules cancéreuses. D'où l'importance d'exercer régulièrement et d'avoir un régime équilibré.



3. Quels sont les symptômes?



Les symptômes d'un cancer dépendent principalement de son type, de l'organe qu'il affecte et de son étendue. Si le cancer des cordes vocales est facilement détectable parce qu'il modifie la voix, d'autres comme le cancer de l'ovaire et du sein sont généralement diagnostiqués plus tard. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser des dépistages réguliers afin de mieux les traiter et de limiter les séquelles liées aux traitements qui peuvent être utilisés par la suite.



4. Comment détecter le cancer du sein?



Il existe trois façons de détecter le cancer du sein: l'auto-examen, l'examen médical annuel et la mammographie. Si ce cancer est rare chez les femmes de moins de 40 ans, il est nécessaire que même les plus jeunes d'entre eux connaissent la texture de leurs propres seins et examinent régulièrement leur apparence. En cas de doute, il est bien entendu préférable de consulter un médecin qui soumettra le patient à un examen plus approfondi et lui ordonnera une mammographie. Ce dernier doit être effectué tous les deux ans à partir de 25 ans.



5. Pourquoi le cancer tue-t-il?



Avec près de 8 millions de décès par an, le cancer est l'une des maladies les plus meurtrières au monde et peut tuer pour diverses raisons. Soit parce qu'il provoque la défaillance totale d'un organe, soit parce qu'il entraîne la formation de caillots sanguins dans les veines ou les artères pulmonaires, provoquant dans ce dernier cas une embolie pulmonaire. Dernière cause: dénutrition due à la perte d'appétit de certains patients, entraînant des complications voire des infections.



(avec femmeactuelle)