France : Assemblée Fédérale Extraordinaire de la Diaspora Gabonaise

La diaspora Gabonaise de France se réunit en Assemblée Fédérale Extraordinaire ce samedi 3 avril à 15h à paris, dans le cadre de la présentation de la structure associative DIAGAU (Diaspora Gabonaise Unie) et de l'élection de sa présidence.





DIAGAU, cette association qui a fait parler d’elle lors des différentes manifestations des gabonais à paris contre le coup d’état électoral au Gabon, va présenter son projet 2010-2012 à l’issue de l’élection de sa nouvelle présidence.





Cette assemblée fédérale, qui se veut un moment solennel mais aussi le départ d’une nouvelle ère : celui de la fédération de tous les gabonais de France et de responsabilisation de tous face aux problèmes sociopolitiques et culturelles du Gabon.



Le lieu de rendez-vous retenu :

Centre International de Culture Populaire

21 Ter, rue Voltaire 75011 Paris (Métro : rue des Boulets)





Diaspora Gabonaise Unie(DIAGAU)

Unité - Liberté – Justice

Le Gabon, Le Bwiti, Mon pays

Contact: diagau@ymail.com