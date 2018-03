France, 47% des recruteurs ont décelé des mensonges dans les CV

Dans le monde de l'entreprise, il n'est pas rare de mentir. Le plus souvent, le mensonge prend la forme d'une légère omission ou d'une petite dissimulation sans grande importance. Mais il est également très présent avant même de franchir le seuil de l'entreprise, lors de l'interview, selon une étude menée par l'agence de recrutement spécialisée Robert Half. Sur les 300 managers et managers en charge du recrutement interrogés dans l'étude, 47% d'entre eux ont indiqué avoir déjà identifié de faux CV parmi les candidatures reçues.



Valeur ou surévaluation, telle est la question



De la petite exagération à la fausse information, ces mensonges peuvent être présents dans différents endroits du CV. La section la plus favorable pour ces «commodités» est celle de l'expérience professionnelle (55%). Exagérer les tâches et les responsabilités dans les postes précédents est commun lorsque vous vous présentez pour un poste. 26% des DG et managers interrogés ont en effet reconnu avoir déjà identifié ce type d '«erreur» dans le curriculum vitae. Mettre en avant une expérience particulière peut être un atout mais peut aussi être préjudiciable si sa description ne correspond pas à la réalité, note toutefois l'entreprise. Surévaluer ou même inventer des premières expériences comme des stages (20%) est également une pratique récurrente.



Autre mensonge identifié par les recruteurs sur les CV des candidats: formation et qualification (53%). La tentation de montrer sur son CV le nom d'un établissement prestigieux ou d'un cours correspondant parfaitement au secteur d'activité en question est souvent géniale. Dans ce cas, une formation courte, des séminaires ponctuels ou même des cours d'auditeur gratuit dans une université peuvent très vite se transformer en un véritable diplôme sur papier.



Compétences techniques et langages dans le viseur des "menteurs"



Les PDG et directeurs interrogés ont également observé un penchant pour les compétences exagérées. En première ligne, compétences techniques (39%). Les candidats ont souvent tendance à les ajuster au poste qu'ils visent, surtout en ce qui concerne leurs capacités de leadership (16%) ou de gestion de projet (12%). Le profil du candidat peut alors devenir un objet très variable.



De même, la maîtrise de la langue est également la cible de surestimations (33%). La pratique d'une ou deux langues, autre que le français, devient de plus en plus indispensable dans de nombreux secteurs professionnels. Certains candidats peuvent succomber à la tentation de mettre une nouvelle ligne dans la case des compétences linguistiques. Mais ce genre de petit mensonge peut être cher quand vous êtes devant un recruteur qui parle vraiment cette langue.



Selon l'enquête, les candidats ont également tendance à surestimer un autre point: le salaire (17%). Réévaluer le salaire gagné dans les postes précédents peut être une bonne stratégie pour influencer le recruteur et lui dire quel salaire vous postulez. Mais les chances de succès sont faibles par rapport aux risques encourus en cas d'infraction flagrante de mensonge.



La découverte de tous ces petits arrangements avec la réalité est en effet lourde de conséquences puisque les postulants voient leurs profils exclus par les recruteurs, comme le confirment les DG et les managers interrogés. C'est l'effet totalement inverse de celui attendu par ces candidats qui choisissent de mentir précisément pour optimiser leurs chances.



(avec figaro.fr)