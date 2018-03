Filtre BRITA : tout savoir sur l’utilisation et le remplacement des filtres

Cartouche ou filtre: leurs propriétés



Selon la carafe que vous avez choisie, vous devrez utiliser deux technologies différentes: la cartouche ou le disque.

La nouvelle cartouche MAXTRA + BRITA est un concentré haute performance. Il comprend des microbilles de charbon actif plus fines, une surface de filtration accrue de 30% et un maillage plus fin pour une meilleure réduction des particules. Tout ceci vous permet d'obtenir une eau filtrée au goût encore plus agréable, tout en conservant une filtration optimale du tartre qui révèle tous les arômes des boissons chaudes.



Les disques filtrants BRITA (MicroDisc) sont dotés de la technologie ActivSelect, qui réduit efficacement le taux de chlore et d'autres substances pouvant altérer le goût de l'eau. Ils conservent des minéraux tels que le calcium et le magnésium naturellement présents dans l'eau. Ils sont fabriqués à partir de charbon de bois comprimé fabriqué à partir d'écorce naturelle de noix de coco! Une solution simple et pratique pour un goût d'eau optimal à tout moment de la journée.



Utiliser et remplacer le filtre d'un décanteur BRITA



Lorsque vous utilisez une cartouche filtrante BRITA, il est également important de savoir qu'elle peut être stockée longtemps si elle est stockée de manière optimale. N'oubliez pas de les conserver dans leur emballage d'origine, à l'abri de la lumière du soleil et de tout rayon et à température ambiante.



Pour préserver la bonne qualité de votre eau filtrée, vous devez changer les cartouches régulièrement. Une cartouche peut filtrer jusqu'à 100 litres d'eau, soit la consommation moyenne d'un ménage de 4 personnes pendant 4 semaines.

Toutes les carafes sont équipées d'un indicateur de changement qui vous permet de vous rappeler quand changer votre cartouche. Certaines carafes sont même équipées d'un voyant intelligent qui prend en compte le volume versé et le temps permettant ainsi d'indiquer précisément quand changer de cartouche.



Cartouches usagées, que faire?



Toutes les cartouches BRITA sont entièrement recyclables.

Depuis 1992, BRITA a développé un programme de recyclage des cartouches usagées. Grâce à un processus complexe, les composants des cartouches filtrantes sont séparés et recyclés complètement.



Vous pouvez placer vos cartouches filtrantes dans des magasins avec un bac de recyclage de cartouches usagé. La liste complète des magasins partenaires peut être trouvée sur leur site Web, vous pouvez également effectuer une recherche par ville pour plus de simplicité.