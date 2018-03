Expression Libre : panique général sur les plages de Libreville

ont vas encore faire comment ...

Ah l’énervance de l’émergence cet après midi du 10 octobre 2010 mes amis et moi décidions de nous rendre a la fameuse plage du Tropicana comme tous les dimanches bien sur, arrivé sur les lieux quelque chose me paru d’abord bizarre, vous vous demandés bien qu’est ce que c’était ? eh bien c’est l’émergence d’Ali qui nous as tous choquer a la plage ; je me suis dit alors même jusqu'à la plage …



L’un des seule lieu de distraction de la jeunesse gabonaise et plage préférer de quelques touristes qui ne peuvent aller se divertir a la pointe des riches( Denis) ; la grande et merveilleuse police national gabonaise a reçu pour ordre d’assiéger la plage je dis bien toutes les plages de Libreville ayant en leur possession : matraques ;fusils ; bombes lacrymogènes et j’en passe interdisant et détruisant toutes les marchandises des commerçants ; toutes personnes mineurs ou non possédant une boisson alcoolisée ou un maillot de bain pas digne d’un pays islamique est interpeller par les forces de l’émergence vu se climat inhospitalier la plage commençât a se vider peu a peu je ne vous dis pas la colère qui pouvait se lire sur les visages .



Et un jeune gabonais qui criât « vous avez voté l’émergence voici ou elle nous mènes » je rappel ici qu’aucune loi gabonaise n’autorise cela, mais ce sons les volontés du grand émergent me dit un policier honteux de faire cela en précisant que quand 16h 30 sonnera a sa montre ils videront la plage a cout de matraques en effet dés l’heure arrivé ils l’ont fait. Dans qu’elle pays vivons-nous maintenant ?