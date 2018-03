Expression Libre : Les Nouvelles du Quartier : Le Gabon aux Gabonais et Gabonaises

Ces idées peuvent être exploitées dans n'importe quel coin du Gabon, notre constat est très amer, on voit tout les jours les étrangers s'enrichient à notre dos, les boutiques aux étrangers, aux marchés la meme chose que faire ? Se mettre au travail, faire le travail des étrangers he oui , ouvrir les boutiques comme les maliens dans les quartiers , vendre au marché, pour parvenir à notre projet, nous avons besoin de votre soutien, pas de l'argent, mais acheter d'abord chez un Gabonais ou une Gabonaise "Les Gabonais et les Gabonaises d'abord"



- Quand tu achetes chez les étrangers c'est l'argent de ton pays que tu fais sortir, et cet argent va servir ailleur (France, Sénégal, mali...) Nous vous demandons tout simplement d'acheter de préférence aux Gabonais et Gabonaises.



- Nous lancons un appel aux Gabonais et Gabonaises de se lancer dans le commerce (Boutique comme les maliens au quartier, vendre au marché) .



Le Code : Les Gabonais et les Gabonaises d'abord, les étrangers après



C'est pas tout le monde qui va devenir député, ministre ou président, mettons nous au travail, laissons Ali Bongo s'embrouiller de son émergence. Ali Bongo ne va pas nous obliger à acheter chez les étrangers... "Gabon d'abord" Commence par là.



A Bientôt Bon wend end à tous