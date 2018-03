Expression Libre : La mort de Pierre Claver Zeng ne doit pas rester impunie

Ceux qui étaient dans cette marche, de l'arrivée du corps de PCZ, les mots me manque pour exprimer cette douleur je ne vais pas pleurer devant vous, il est l'heure d'action et non des pleures.



La mort de notre frère ne doit pas rester impuni, c'est pas une question de fang ceux qui ont fait la marches c'est n'était pas uniquement que les fangs, c'est tout le Gabon qui pleure leur fils mort sauvagement. Que devons nous faire ?



- Une action mystique pour venger notre frère dans les 9 provinces du Gabon, que ses gens là soient puni de ce crime, nous avons encore nos pouvoirs mystiques de vengance, utilisons les trop c'est trop



- Une action juritique contre l'hopital militaire, demandant la fermeture pur et simplement cet hopital en associant d'autres cas à ce procès, le procès de cette affaire doit être historique, ce jour le peuple Gabonais devrait se mobiliser autour du tribunal pour entendre le verdict



J'attends avec impatience vos propositions trop c'est trop