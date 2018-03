Expression Libre : Des solutions pour des écoutes téléphonique d'Ali Bongo

Il ya des solutions pour brouiller ses écoutes téléphonques, je tiens à vous rappeler que tous les appels à l'intérieur du Gabon y compris des SMS sont surveillé comment faire ?



- Partisants du changement, l'opposition, parler en code et des rendez vous direct

- PDgistes servent d'espion dans les quartiers voir à l'extérieur du Gabon faites attention

- Utiler d'autres cartes SIM, les puces hors du Gabon Cameroun, France sauf CELTEL ET LIBERTIS pour envoyer les méssages codés



Si tous les partisants du changement decidaient de rompre leur carte SIM à ces deux opérateurs CELTEL ET LIBERTIS ! Ils tomberont en faillite...



C'est tout cela je voulais vous communiquez TROP C'EST TROP



LA MEILLEUR SOLUTION : FAITES DES RENDEZ VOUS DIRECT