Expression Libre : AU SECOUR!!! ARNAQUE A LA MAIRIE DU 2eme à Port Gentil

POG matin vision, nous a envoyé les copies en attachements que j'aimerais partager avec vous... C 'est dommage.... taxe sur le font routier encaisse par l'équipe de Monsieur Etienne MOUANDA MAYOMBO a la date du 29/08/2010...XAF 150.000... J'ai le document mais je n arrive pas à l'attacher...





Lisez la suite ; Comme Il était pressé de nous faire partager le scoup il y aurait quelques coquilles.

AU SECOURS !!!AU SECOURS !!!!





L’ARNAQUE DES CONDUCTEUR DE PICK UP ET TM AU CARREFOUR GANDI PAR UN AGENT DE LA MAIRIE DU 2E ARRONDISSEMENT ET ACCOMPAGNE 4 ÉLÉMENTS DE LA GENDARMERIE DE L OCÉAN A PORT-GENTIL





LE 26 AOUT 2010, IL EST PLUS DE 16H PASSEE, QUE MONSIEUR L AGENT SE PRENANT POUR UN AGENT DE L’ ORDRE ET LES 4 AGENTS DE GENDARMERIE GABONAISE MANDATE PAR LE COMMANDANT DE BRIGADE EGALEMENT ARRIVA AU CARREFOUR GANDI.



CELUI-CI DIT AVOIR RECU UNE AUTORISATION DE L’ADMINISTREUR DU 2E ARRONDISSEMENT POUR TRAQUER LES IRREGULARITES DES PERSONNES ET SOCIETE ET PERSONNE MORALE N’AYANT PAS ENCORE PAYE LA TAXE DE FOND ROUTIER DES TM QUI DONNERAIT L’AUTORISATION AUX VEHICULES PREVUES POUR TOUT TRANSPORT DE CIRCULER…





APRES PLUSIEURS ARRESTATIONS DE VOITURES PICK UP ET TAXIMENS, MONSIEUR L’ENVOYE DU MAIRE DU 2E ARRONDISSEMENT COMMENCA A PANIQUER QUAND UNE COMPATRIOTE QUI SE TROUVAIT DANS UN VEHICULE QU’IL AVAIT INTERPELLE, COMMENCA A LEUR POSER DES QUESTIONS ET DEMANDER L’OBJET DE LEUR MANDAT DE LE BUT DE LEUR INTERVENTION.



CELUI-CI LUI JETTA UN DOCUMENT A LA DAME, QU ELLE N’A MEME PAS EU LE TEMPS DE LIRE. MONSIEUR RETORQUA EN DEMANDANT A LA DAME DE QUOI ELLE SE MELLAIT ?

CELLE-CI REPONDIT « QUE C’EST UN DROIT DE S’INFORMER ET C’ETAIT JUSTE POUR S’AVOIR CAR VOUS ETES AUSSI LA POUR ECLAIRER LA POPULATION. LE CONDUCTEUR ETANT UN HOMME DE L’OUEST. QUI N AVAIT PAS LA METRISE DE LA LANGUE FRANCAISE…



LA COMPATRIOTE VOULAIT S’AVOIR A QUOI ETAIT DESTINE LA TAXE DE FOND ROUTIER QU’IL EXIGEAIT ET AUSSI S IL Y AURAIT PAS MOYEN DE DONNER UNE CONVOCATION AFIN DE REGLER LE TAXE AU TRESOR AUSSI QU’ELLE POURRA MIEUX EXPLIQUER AU CONDUCTEUR DANS UN FRANÇAIS MODESTE DE QUOI IL ETAIT QUESTION.





D’APRES QUELQUE TEMOIGNAGE LE MONSIEUR ETAIT RESPONSABLE D’UNE SOCIETE, QUI EMPLOYAIT PLUSIEURS DE NOS FRERES.



MAIS LES AGENTS ONT COMMENCE A ACCULER LA DAME, EN DEMANDANT DE METTRE LA VOITURE A LA FOURRIERE.



MAIS CE MATIN, NOUS AVONS CONSTATE QUE LE TRESOR SE TROUVAIT A LA MAIRIE DE 2E ARRONDISSEMENT ET QUE DES SOMMES SANS DENOMINATION FISCALE LEUR ONT ETE DEMANDÉES.



MOYENNANT UN RECU. NUMÉROTÉ A LA MAIN ET UNE PHOTOCOPIE D’AUTORISATION DE CIRCULATION ANNÉE 2010 QUI SENTAIT L ARNAQUE ORGANISE EN VOYANT LA COULEUR DU PAPIER UTILISE POUR FAIRE APPARAÎTRE LE NOM DU MAIRIE (SOIT DISANT ELU PAR LE PEUPLE…..





OU VA LE GABON, MONSIEUR LE MAIRE AUTORISE A CES AGENTS DE COLLECTION L’ARGENT DES CONTRIBUABLES, ET AUSSI AUTORISE AU AGENTS EN TENU PORTANT L’EMBLE DE CE BEAU PAYS POUR SOUTENIR UNE ARNAQUE PUBLIQUEMENT…



N EST PAS IL YA QUELQUE TEMPS , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AVAIT EXIGE DE REVERSER TOUTES LES RECETTES PUBLIQUE AU TRESOR ?



MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR , MONSIEUR LE MINISTRE DE FINANCE OU ETES VOUS…



NOUS VIVONS DEJA LA PRECCARITE DE L EMPLOYE DANS LE MONDE ET DANS NOTRE PAYS EN PARTICULIER…





POURQUOI, IL N Y AURAIT PAS UNE POLICE DE CONTROLE POUR TRAQUER CE QUI SONT LA POUR FAIRE PARLER DU GABON EN MAL…



NOUS RAPPELONS DU DISCOURS DU PRESIDENT, TOUTES LES TAXES DEVRAIENT ETRE REVERSEES AU TRESOR.





AU SECOUR !!! AU SECOUR !!! MR.LE GOUVERNEUR, C EST UNE HONTE QUE NOS COMPATRIOTES SE COMPORTENT DE LA SORTE..





C’EST DOMMAGE DE VOIR CA !!!!....



LES GABONAIS VOUS REGARDENT, AGISSONS