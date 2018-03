Etat Gabonais - Infos

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

Chancellerie : Immeuble des Arcades - B.P. 4063

Tél. : 77 45 30 / 31 - Fax : 77 45 36

Horaires : Lundi, mardi; jeudi, vendredi de 7h à 12h15 et de 13h à 16h30, le mercredi de 7h30 à 13h30

Fête nationale : 27 avril



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Chancellerie : batterie IV - Bord de Mer - B.P. 4008

Tél. : (01) 44 38 02 - Résidence (01) 44 48 98 - Fax : (01) 73 14 03

Horaires : Du lundi à vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h

Samedi : de 8h30 à 12h30

Fête nationale : 5 juillet



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Chancellerie : Immeuble "Les Frangipaniers", 2e étage - B.P. 299

Tél. : 76 01 88 - 74 27 90 - Fax : 72 40 12 - Télex : 5248 GO

Horaires Ambassade : Lundi et mardi de 7h30 à 16h - mercredi et jeudi de 7h30 à 14h30, vendredi de 7h à 13h30

Horaires reception : Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Fête nationale : 3 octobre



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE D'ANGOLA

Chancellerie : 3 Quartier, à côté Eglise Saint-André - B.P. 4884

Tél. : 73 04 26 - Fax : 73 76 24 - Télex : 5565 GO

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 14h



AMBASSADE D'ARABIE SAOUDITE

Haut de Gué-Gué, face Ambassade du Liban - B.P. 964

Tél. : 73 17 18 - 73 17 19 - 73 84 44

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 15h

Fête nationale : 23 septembre



AMBASSADE DE BELGIQUE

Chancellerie : Bord de Mer, à 700m après l'Intercontinental, Pont de Gué-Gué, à côté de la Délégation de la Commission Européenne - B.P. 4079

Tél. : 73 29 92 - 73 08 71 - Fax : 73 96 94

Horaires : Visas et affaires consulaires du lundi au vendredi de 8h à 12h, autres services après-midi et sur rendez-vous.

Fête nationale : 21 juillet



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

Chancellerie : derrière l'Ecole Normale - B.P. 3851

Tél. : 73 76 92 - Fax : (01) 73 91 62

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 15h à 18h30

Fête nationale : 1er Août



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU BRESIL

Chancellerie : Bld de l'Indépendance, Im. "Indépendance 76"

B.P. 3899 - Tél. : 76 05 35 - 77 59 16 Fax : 74 03 43 - emblbv@inet.ga

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 14h

Fête nationale : 7 septembre



CONSULAT HONORAIRE DU BURKINA FASO

Chancellerie : Imb BICP Bord de mer Bat IV - 1474 Ave Georges Pompidou - B.P. 4562

Tél. : 25 11 37 - Fax : 73 29 30

Email : p.chandezon@bicp.net

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 15h, le samedi de 9h à 11h

Fête nationale : 4 Août



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Chancellerie : face Université - B.P. 14001

Tél. : 73 28 00 - Fax : 73 29 10 - Télex : 5396 GO

Consulat Général : Tél. : 73 30 74

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 15h

Fête nationale : 20 Mai



AMBASSADE DU CANADA

Chancellerie : Bord de mer à côté restaurant chez Marie

B.P. 4037 - Tél. : 73 73 54 - Fax : 73 73 88 - Télex : 5527 GO

Horaires : Du Lundi au jeudi de 8h00 à 11h45 et de 15h00 à 16h30.

Mercredi de 8h à 11h45 - 9h à 11h30 Visas

Fête nationale : 1er Juillet



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Chancellerie : boulevard Triomphal Omar Bongo, face hôtel de ville

B.P. 3914 - Tél. : 74 32 07 - 74 32 08 - Fax : 74 75 96

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 15h à 17h30

Fête nationale : 1er Octobre



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Chancellerie : Batterie IV - B.P. 2257 - Tél. : 73 11 61 - 73 64 70 - Fax : 73 81 41

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 15h

Fête nationale : 30 juin



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

Chancellerie : Batterie IV, derrière CITIBANK - B.P. 269

Tél. : 73 00 62 / 73 29 06 - Télex : 5541 GO

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 15h

Fête nationale : 15 Août



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE COREE

Chancellerie : Rue de la Sablière, 100 m. à gauche après le Palm Beach

B.P. 2620 - Tél. : 73 40 00 - 73 41 86 - 73 16 10 - Fax. 73 99 05

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h

Mercredi : 8h30 à 13h (après-midi fermé)

Visas : Les Mardis et les Jeudis

Fête nationale : 3 Octobre



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Chancellerie : Charbonnages, Bas de Gué-Gué - B.P. 3861

Tél. : 73 74 12 - 73 82 70 - Fax : 73 82 87

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h15 à 15h

Fête nationale : 7 Août



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

Chancellerie : Face ex Hôtel Dialogue, Immeuble FLORIA I - B.P. 4240

Tél. : 73 25 38 - Fax : 73 25 19

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 15h

Fête nationale : 23 Juillet



CONSULAT DE L'EQUATEUR

Face Rapontchombo, bâtiment de la CNSS - B.P. 3708

Tél. : 72 87 07 - Fax : 72 87 07

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

Fête nationale : 10 Août



AMBASSADE D'ESPAGNE

Chancellerie : Immeuble Diamant, 2e étage - B.P. 1157

Tél. : 72 12 64 - 77 30 68 - Fax : 74 88 73 - Télex : 5258 GO

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 15h

Fête nationale : 12 octobre



AMBASSADE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Chancellerie : bd du bord de mer (face Chambre de Commerce)

B.P. 4000 - Tél. : 76 20 03 / 04 - Fax : 74 55 07

Service Généraux : Tél. : 73 73 83 - Fax : 73 98 74

Horaires : Lundi-Jeudi : 8h à 13h - 13h45 à17h15 - Vendredi : 8h à 14h

Fête nationale : 4 Juillet



AMBASSADE DE FRANCE

Chancellerie : boulevard de l'Indépendance - B.P. 2125

Tél. : 76 10 56 / 76 10 64 - Télex : 5349 GO

Horaires : du lundi au vendredi : 8 à 13h et de 15h à 18h15

Fête nationale : 14 Juillet



CONSULAT FRANCE

Libreville Rue Ange M'BA, ancienne rue de la Mairie - B.P. 2161

Tél. : 74 34 20/21 - Fax : 72 55 87

Horaires Visas : Du lundi au vendredi de 7h à 10h

Horaires Immatriculation : Du lundi au vendredi de 7h à 12h

Horaires Etat civil : 7h à 11h les lundis, mercredis, vendredis



Port-Gentil

Avenue Savorgnan de Brazza - B.P. 511-

Tél. : 55 20 86 - 55 00 86 - 55 18 93 - Fax : 55 34 09

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE GUINÉE EQUATORIALE

Chancellerie : Hauts de Gué-Gué à côté de la Mairie - B.P. 14262

Tél. : 73 25 23 - Fax : 73 25 22

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 16h

Fête nationale : 12 Octobre



AMBASSADE DE GUINÉE CONAKRY

Bld Triomphal, avant échangeur Sotega - B.P. 2214

Tél. : 73 40 09 - Fax : 73 40 19

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Fête nationale : 2 Octobre



CONSULTAT DE GRANDE-BRETAGNE

B.P. 4072 Tél/fax. : 45 00 54 - Cel : 06 26 39 94

E-mail : davidharwood@mac.com

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h



AMBASSADE D'ITALIE

Chancellerie : Derrière le PMUG B.P. 2251

Tél. : 74 28 92 - 74 28 93 - Fax : 74 80 35

Horaires : Lundi et mardi 9h à 17h et mercredi, jeudi,vendredi 9hà 12h.

Fête nationale : 2 Juin



AMBASSADE DU JAPON

Chancellerie : bd du bord de mer

B.P. 2259 - Tél. : 73 02 35 / 73 22 97

Fax : 73 60 60 - Télex : 5428 GO

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 15h à 17h30. Mercredi de 8h à 12h. Fermée au public de 15h à 17h30.

Fête nationale : 23 Décembre



AMBASSADE DU LIBAN

Chancellerie : Hauts de Gué-Gué, parrcelle n° 105 - B.P. 3341

Tél. : 73 14 77 - Résidence 73 89 37 - Fax : 73 68 15 - Télex : 5434 GO

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h



CONSULAT DU LIBERIA

Acaé, face Nestlé - B.P 3709

Tél. : 70 25 43 - 70 45 87 - Fax : 70 25 44

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h

Fête nationale : 1er Septembre



AMBASSADE DE LIBYE

Hauts de Gué-Gué Club SAOTI - B.P. 13483

Tél. : 44 36 23 - Fax : 44 36 24

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h

Fête nationale : 1er Septembre



CONSULAT DE MADAGASCAR

Charbonnage (après l'école française)- B.P. 8020 - LBV

Tél. : 73 78 14 / 44 57 00 - Fax : 73 78 15

E-mail : andrianjafy@internetgabon.com

Fête nationale : 26 juin



CONSULAT GENERAL DU MALI

Batterie IV, derrière CITIBANK

Tél. : 73 73 82 - 73 52 92 - Fax : 73 82 80

Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 15h30 et vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h

Fête nationale : 22 Septembre



AMBASSADE DU ROYAUME DU MAROC

Chancellerie : Immeuble CK2 (à côté BGFI) - B.P. 3983

Tél. : 77 41 51 - Fax. 77 40 50 - Télex : 5434 GO

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 15h

Fête nationale : 30 Juillet (Fête du Trône)



CONSULAT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Chancellerie : à côté de la pharmacie de Glass - B.P. 4676

Tél/Fax. : 74 65 31

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 14h

Fête nationale : 28 Décembre



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA

Chancellerie : avenue Léon Mba, face à la Bibliothèque Universitaire - B.P. 1191

Tél. : 73 22 03 / 73 03 22 - Fax : 73 29 14 - Télex : 5605 GO

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Fête nationale : 1er Octobre



CONSULAT DE NORVÈGE ET DE SUEDE

Acaé, dans les locaux de CIMGABON - B.P. 477 - Tél./Fax : 70 20 26 - 07 90 11

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 16h

Fête nationale : 17 Mai (Norvège)



AMBASSADE DE L'ETAT DE PALESTINE

Chancellerie : Haut de Gué-Gué, à côté Club Saoti - B.P. 2168

Tél. : 44 38 05 - Fax : 44 38 06

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h



CONSULAT DES PAYS-BAS

Consul honoraire : B.P. 751 - Port-Gentil

Tél. : 75 23 40 / 75 35 47 - Télex : 8283 GO



CONSULAT DE POLOGNE

Bat. IV, entre Dialogue et Gros Bouquet - B.P. 3278

Tél. : 73 19 95 - Fax : 73 60 97

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE ROUMANIE

Chancellerie : Quart. ex Sobraga, lot 117, derrière Palais de Justice

B.P. 557 - Tél. : 73 19 95 - Télex : 5359 GO

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h30 à 18h

Fête nationale : 1er Décembre



AMBASSADE DE LA FEDERATION DE RUSSIE

Chancellerie : Bd Triomphal Omar Bongo - B.P. 3963

Tél. : 72 48 68 - Fax : 72 48 70 - Télex : 5797 GO

Horaires : Mardi et Jeudi de 9h à 12h - Lundi, mercredi et vendredi : Réception sur RVD

Fête nationale : 12 Juin



AMBASSADE DE SAO TOME ET PRINCIPE

Chancellerie : Bord de Mer (Avant le gouvernorat) - B.P. 489

Tél. : 72 15 27 - Fax : 72 15 28 - Télex : 5557 GO

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h

Fête nationale : 12 Juillet



AMBASSADE DU SENEGAL

Chancellerie : A côté Immeuble Domaines/Douanes - B.P. 3856

Tél. : 77 42 67 - Fax : 72 42 68 - Télex : 5332 GO

Horaires : lundi 8h à 18h, mardi-mercredi-jeudi 8h - 16h et vendredi de 8h à 15h

Fête nationale : 4 Avril



CONSULAT DE SUISSE

Immeuble Hollando, centre ville - B.P. 1680

Tél. : 72 31 59 - Fax : 74 75 93 - E.mail : bcaillot@inet.ga

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h

Fête nationale : 1er Août



AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Chancellerie : batterie IV, avant Ecole Conventionnée Gros Bouquet I - B.P. 14160

Tél. : 73 29 04 - 73 29 63 - Fax. 73 32 61 - Télex : 5490 GO

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 15h

Fête nationale : 13 Janvier



CONSULAT DE TUNISIE

Bd de l’Indépendance - Imm. Indépendance (G.S.I.S.) - B.P. 3871

Tél. : 76 53 58 - Résidence : 73 18 18 - Fax : 76 53 59

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h30

Fête nationale : 20 Mars, fête de l’Indépendance



CONSULAT DE TURQUIE

B.P. 6863

Tél. : (01) 72 20 65 /66 - (01) 77 48 22/23

Fax : (01) 72 20 67

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h00



AMBASSADE DU VATICAN

Gare Routière, face St Jean - B.P. 20330

Tél./Fax : 74 45 41

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h

Visas : Ambassade d’Italie