En France, combien va coûter l'indemnisation des démissionnaires ?

Ces estimations alimenteront la réflexion des syndicats et des employeurs dans le cadre de la réforme de l'assurance-chômage. L'objectif est d'ouvrir le régime aux démissionnaires qui souhaitent entreprendre un projet professionnel. Les partenaires sociaux doivent décider cette semaine des critères à appliquer pour ouvrir l'appareil.



L'Unédic a estimé que le nombre de personnes disposées à démissionner pour entreprendre un projet professionnel - création / reprise d'entreprise ou changement d'activité nécessitant une formation - était de 21 000 à 38 000 personnes.



Fragilité des estimations



Avec une allocation de 42 euros par jour pour une durée moyenne de 15 mois, le coût supplémentaire de l'intégration de ces populations à l'assurance chômage (en plus de ceux qui démissionnent déjà annuellement et pourraient être intéressés par le dispositif) serait de 380 millions à 680 millions d'euros en mode croisière.



En cas d'imposition de critères d'entrée tels que l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans l'emploi pendant les 10 dernières années de trois, cinq ou sept ans, ou un diplôme, ces coûts supplémentaires passent de 140 à 640 millions d'euros.



Borne basse ?



L'Unédic déclare que «l'impact réel devrait être plus proche de la limite inférieure» en raison du «risque représenté par le mouvement de démission». "La fragilité des résultats réside dans l'incertitude autour de la définition du projet, du taux de finalisation des projets et du taux de démission", ajoute l'organisation.



Dans son programme de campagne, Emmanuel Macron a promis une compensation inconditionnelle, mais une fois tous les cinq ans seulement. A l'époque, l'Institut Montaigne avait mis en garde contre une facture importante: environ 2,7 milliards, soit le double des projections du candidat. En ce qui concerne l'éligibilité des travailleurs indépendants, qui pourront également bénéficier de prestations dans le cadre de cette réforme, le rapport avance un coût compris entre 0,9 et 3,3 milliards d'euros par an.



(avec boursier)