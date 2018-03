En France, François Baroin rejoint la banque Barclays

Il avait prévenu à l'automne dernier qu'il souhaitait quitter le monde politique «partisan». Après 25 ans d'engagements, François Baroin va donc rejoindre, selon nos informations, le milieu de la finance. Il vient ainsi d'être nommé «external senior advisor» par la banque d'affaires Barclays à Paris.



En d'autres termes, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances de Nicolas Sarkozy exercera des missions de conseils auprès de la banque britannique, notamment très présente dans l'Hexagone dans les opération de fusions et acquisitions. Il guidera les acquéreurs internationaux en France. Il est de tradition dans les banques anglo-saxonnes de faire appel à des conseillers extérieurs («senior advisor»), souvent beaucoup plus âgés que François Baroin (52 ans).



François Fillon a aussi rejoint le monde de la finance



Celui que l'on présente comme le fils spirituel de Jacques Chirac a pris ses distances avec la vie politique après la défaite de François Fillon à l'élection présidentielle et celle de son parti, Les Républicains, aux élections législatives. Mais, il continuera à être maire de Troyes (il a été élu à la tête de la ville à tout juste 30 ans) et président de l'Assemblée des maires de France. L'ancien sénateur donne aussi des cours à HEC Paris où il est professeur adjoint. Un établissement dans lequel il enseigne dans les domaines de la macro-économie, de la géopolitique et de la gestion de crise.



Le parcours de François Baroin n'est pas sans rappeler celui de François Fillon qui a rejoint il y a quelques mois la société d'investissement Tikehau Capital. Depuis l'élection présidentielle, de très nombreux hommes et femmes politique, de droite comme de gauche, ont quitté ce milieu et changé de vie.



