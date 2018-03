Elections locales : J-F. Ntoutoume Emane définitivement sacrifié par Ali Bongo

Que se passe-t-il entre Jean-François Ntoutoume Emane et Ali Bongo Ondimba ? Les carottes semblent conduites pour ce dinosaure du Parti démocratique gabonais (PDG) à la veille de la tenue des élections municipales de novembre prochain. Pour cause, le Président Ali Bongo refuse catégoriquement Ntoutoume Emane comme tête de liste, quelle que soit la localité.



On se souvient il y a quelques semaines, lorsque le PDG a désigné Léandre Zuè comme tête de liste pour le compte de la mairie centrale de Lbreville, au détriment Ntoutoume Emane. Un scénario similaire vient de se reproduire au 5e arrondissement de Libreville. Refusant de voir Ntoutoume Emane figurer en tête de liste, Ali Bongo et les siens ont jugé opportun, pour l’humilier, de placer le propre neveu de Jean-François, à savoir Landry Joseph Biteghe Mavoungou, communément appelé « Petit papa ». Pourtant, ce dernier est arrivé à la mairie du 5e arrondissement grâce à Ntoutoume Emane.



Cela dénote à juste titre le caractère diabolique du PDG. Outre des dommages et conflits fomentés et alimentés, le PDG est également capable de semer des divisions au sein des familles de ses propres militants.



Si la logique ou le bon sens politique voudrait que Ntoutoume Emane soit complètement écarté de la gestion des affaires municipales, en raison de son bilan médiocre, que dira-t-on des personnalités qui occupent actuellement d’importantes institutions, notamment la Cour constitutionnelle, l’Assemblée nationale, ou encore le ministère de l’Intérieur ? Ces institutions complètement prises en otages par ceux-là qui estiment que le Gabon est leur héritage personnel.



Si le Président de la République décide d’écarter les caciques qui dictaient des règles à l’époque d’Omar Bongo, cela doit être valable pour tous. Cette tendance à ne vouloir se débarrasser que des ennemis politiques reste un stratagème très impopulaire et ne contribue guère au développement du pays, développement dont tous les Gabonais attentent impatiemment.



Source : Gabonédito