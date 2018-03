Du rififi chez gaboneco.com, son principal actionnaire se retire

ACI presse, l’un des principaux actionnaires du site d’information gaboneco.com a décidé de se retirer de l’aventure suite à des profonds désaccords sur la ligne éditoriale du site, annonce le groupe dans la dernière livraison de son bulletin d’informations (confidentiel Gabon).





« Suite à des désaccords profonds sur la tenue de la ligne éditoriale du site Internet gaboneco.com, la rédaction de ACI Presse, celle-là même qui réalise Confidentiel Gabon, a pris la décision de ne pas renouveler l’accord qui la liait à la direction du site », annonce ACI presse.



« C’est donc avec un nouvel éditeur et une nouvelle équipe rédactionnelle que gaboneco.com va continuer sa mission d’information », poursuit-il.



ACI Presse indique qu’il travaille sur de nouveaux projets éditoriaux pour le premier trimestre 2012.



Lancé en 2006, gaboneco.com a conquis un lectorat très important notamment dans la diaspora gabonaise frileuse des nouvelles du pays. Son ouverture sur l’AFP a également fait asseoir sa notoriété sur le net.



Le site a cependant perdu son dynamisme d’autrefois depuis plus de six mois. Plusieurs rubriques n’ont plus jamais été actualisées. Le personnel commençait à accuser le coût d’un succès difficile à gérer.



« C’est une décision douloureuse mais il fallait la prendre », a confié à Gabonactu.com un des rédacteurs du site.







Yves Laurent GOMA



gabonactu