Diabète: les 4 boissons dangereuses à éviter

Jus de fruits: 1 verre pendant le repas



Les consommateurs pensent généralement qu'ils font la bonne chose en servant un verre de jus de fruits. Erreur. Certains jus industriels contiennent beaucoup de sucres ajoutés et peuvent donc faire varier la glycémie des personnes atteintes de diabète. Il est conseillé de ne pas dépasser deux verres de jus de fruit par jour, un au petit-déjeuner et un l'après-midi. "La consommation de jus de fruits doit être raisonnable. En cas de diabète, il est préférable de boire un verre de jus de fruit pendant le repas", conseille Florence Foucaut. La consommation de produits sucrés isolés n'est pas recommandée.



Meilleur: Lorsque cela est possible, il est conseillé de remplacer un jus de fruits par des fruits frais ou des oranges fraîchement pressées. D'autant plus que les fibres vont ralentir l'absorption du glucose et par conséquent les pics de glucose. Il est courant de penser que le nectar est bon pour la santé. Encore une fois, c'est une idée fausse car il est encore plus doux que le jus de fruit. Enfin, il est également préférable de limiter votre consommation de smoothie en raison de sa forte teneur en sucre.



Boissons non alcoolisées



La consommation de soda favorise le gain de poids et donc l'apparition du diabète de type 2. En raison de leur teneur élevée en sucre et de leur capacité à augmenter rapidement les niveaux de sucre dans le sang, les boissons sucrées doivent être évitées pour prévenir le diabète. "Pour les personnes atteintes de diabète, les boissons gazeuses devraient également être consommées avec modération, et il est préférable de préférer les boissons légères ou nuls qui ne contiennent pas de saccharose", explique Florence Foucaut. Ces boissons sont encore à consommer avec parcimonie. De même, les boissons énergisantes sont très sucrées et évitent aussi.



Alcool: Porto et Muscat à éviter



En raison de sa teneur en sucre de certains vins, l'alcool n'est pas recommandé car il favorise également le surpoids. «C'est particulièrement le cas des alcools doux qui contiennent le plus de sucre, comme le porto et le muscat», prévient Florence Foucaut.



Eaux aromatisées



L'eau aromatisée s'avère être un faux ami. Penser à boire de l'eau, beaucoup de gens boivent en grandes quantités. Cependant, qu'ils soient aromatisés à la fraise, au citron citron ou à la pêche, ces eaux contiennent du sucre. Ils peuvent être bu de temps en temps mais ne devraient pas être substitués à l'eau minérale.



Boissons sucrées: avec modération



Bien qu'il ne soit pas le seul responsable, l'alimentation est souvent impliquée dans l'apparition du diabète de type 2. Un mode de vie sédentaire, des aliments trop sucrés, trop gras, des boissons sucrées, etc. favorisent le gain de poids. . Le surpoids est un facteur de risque important. Pour prévenir l'apparition du diabète de type 2, il est donc conseillé de surveiller votre alimentation et votre activité physique. Une fois le diabète établi, il est également impératif de surveiller votre consommation de sucre. Pour les malades, ce sont surtout les variations de glycémie qui doivent être prises en compte. Les boissons sucrées sont à consommer avec modération.



(avec medisite)