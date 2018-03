Découvrez ce qui vous arrive quand vous consommez de la nourriture trop salée

Cet excès serait même responsable de 2,3 millions de morts chaque année dans le monde, selon une étude collaborative internationale qui a impliqué 488 scientifiques de 50 pays différents. Les chercheurs ont même calculé que l’on pourrait éviter entre 280.000 et 500.000 morts sur une période de dix ans en réduisant à moins de 1,5 g de sel par jour.



Dans certains pays, la consommation de sel est d’environ 10 g/j pour les hommes et 8 g/j pour les femmes. Suivant le plan national nutrition santé, il ne faudrait pas dépasser 8 g/j pour un homme et 6,5 g/j pour une femme. L’Organisation Mondiale de la Santé recommande une consommation maximale de 5 g de sel par jour.



salée



L’effet néfaste du sel sur la santé passe en particulier par l’augmentation de la pression artérielle qu’entraîne une consommation excessive. Plus on mange de sel, plus la pression artérielle augmente. Pour le Professeur Blacher, il ne fait aucun doute que «plus on mange de sel et plus on augmente son risque d’accident vasculaire cérébral. Pour l’infarctus du myocarde, c’est un peu moins net, mais le risque existe aussi.» Le plus encourageant, c’est que l’effet du sel peut être corrigé. «Quand un hypertendu qui consomme trop de sel réduit sa consommation, il fait baisser son hypertension», explique le Pr Blacher, ajoutant un bémol toutefois: «La réponse est très variable selon les patients.»