Culture : Importance de la culture dans la mondialisation

TEXTO DU 17 MAI 2011



Les cultures juive ou hébraïque et même islamique trouvent leurs racines l’une dans la TORAH, l’autre dans le CORAN. Elles ont respectivement donné naissance à deux civilisations et même à deux visions du monde : un monde judéo-chrétien occidental, et un monde islamique qui, cahin-caha, fait son petit bonhomme de chemin.



Le MVETT, fondement de la culture fang, connait depuis peu une évolution sans précédent.

Après les conteurs bien connus qu’étaient EDOU ADA, MVOMO EKO, AKUE OBIANG, AKUE EBO, etc.), qui disaient le MVETT de façon orale, on est passé depuis un certain temps au stade des conteurs écrivains, c’est le cas de TSIRA NDONG NDOUTOUMOU, de NZUE NGUEMA, et du jeune NYAMORE OLLOMO ELLA NGUEMA qui fait notre admiration et qui vient de sortir chez l’HARMATTAN à Paris une transcription du récit Abia d’AKUE OBIANG.



Après les encyclopédies sur le MVETT de Grégoire BIYOGO, un essai d’exégèse du MVETT en préparation sera mis sur le marché pour apporter à l’humanité, un éclairage sur la civilisation des peuples fang du Gabon, du Cameroun, du Congo, de Guinée Equatoriale, de Sao-Tomé et du monde entier.

C’est une belle contribution des peuples fang à la mondialisation des cultures qu’il convient de saluer.



PETIT-LAMBERT OVONO