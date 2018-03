L'épilepsie est une maladie incurable dont la manifestation la plus courante est la crise convulsive+++( = crise d'épilepsie ), ou myoclonies ( mouvement conjugué d'un ensemble de muscle) ou absence .

Cause inconnu le plus svt mais la physiopathologie s'explique par une décharge d'un groupe de neurone ( cellules du cerveau)

Il faut savoir que une personne peut faire une crise convulsive sans être épileptique ( ce qu'on appelle épilepsie symptôme different de épilepsie maladie pour la personne qui en fait a repetition)

Il existe des traitements qui sont uniquement symptomatiques c'est a dire, ils ne font que arrêter ou prévenir les crise.

Il faut voir ça avec les neurologues!



Le malade pousse un cri et tombe :



. son corps se raidit pendant quelques secondes ;



. puis apparaissent des convulsions ;



. Enfin, épuisé, il s'endort profondément ;



. Au cours de la crise, il se mord la langue et perd ses urines.







Que faire ?





- Appeler un médecin ou les secours organisés ;



- Éloigner l'entourage, les badauds ;



- Laisser faire, sans contrarier le malade ;



- Desserrez ceinture et cravate ;



- Essayer d'amortir les chocs et de l'empêcher



de se blesser ou de mordre la langue.