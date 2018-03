Coupe de l’UNIFFAC : Les Panthéreaux du Gabon corrigés par les Fauves du Bas-Oubangui

Grosse déception pour la sélection gabonaise de football cadette qui a été battue 3 buts à 1 le 17 décembre dernier par la sélection centrafricaine de la même catégorie, en match comptant pour la 2e journée du tournoi de l'Union des Fédérations de Football de l'Afrique Centrale (Uniffac) qui se joue cette année au Cameroun.



«On a perdu le match avec les armes en mains. C’est le sport, les enfants ont perdu par manque d’expérience mais nous ne sommes pas encore éliminés et attendons la dernière rencontre face au Cameroun», a déclaré l’entraîneur gabonais, Pierre Mfoumbi.



Les jeunes Panthères ont connu une entame de match difficile en encaissant un premier but à la 17e minute sur une réalisation de Boris Tongolo. A la 39e minute, Ken Mboueryguhy, véritable leader de l'équipe gabonaise, est sorti du match du fait d’une blessure. Il s’est fait remplacer par Kenie Tchokecka.



Le nouvel entrant sonnera dès lors la révolte gabonaise. D’ailleurs c’est lui qui, d’une reprise d’un coup franc tiré par Thecy Eboulou, croise la frappe pour remettre les deux équipes à égalité à la 44e minute. C’est sur ce score qu’interviendra la pause.



Au retour des vestiaires, poussé par leur égalisation d’avant la mi-temps, les Gabonais poussent mais se montrent maladroit devant les but adverses, mais aussi en défense. A la 55e minute, Boris Tongolo, profite d’une erreur défensive gabonaise pour inscrire son deuxième but de la partie à la 55e minute.



Les Panthéreaux qui cherchent à remettre les compteurs à égalité se montrent toujours maladroits devant les buts centrafricains, avec un pénalty raté, par dessus le marché, par Davy Ondimba à la 84e minute, visiblement moins en verve que lors du match précédent.



En fin de match, les jeunes Panthères poussent toujours pour essayer d’égaliser. Elles poussent tellement qu’elles laissent derrière des espaces. A la suite d’un contre magistralement mené, le «bourreau» des Panthéreaux, Boris Tongolo, va sceller cette rencontre en inscrivant le 3e but de son équipe, signant ainsi un hat-trick. Une victoire qui propulse les centrafricains en finale du tournoi.



Si les Gabonais peuvent toujours se qualifier pour la finale, ils devront cependant surmonter l’obstacle Cameroun déjà éliminé, suite à leur second revers contre Tchad le 17 décembre dernier, 2 buts contre 1



Source : Gaboneco