Côte d`Ivoire : "pas à Sarkozy de prendre des initiatives" (Hollande, PS)

PARIS, 22 déc 2010 (AFP) - L`ex-premier secrétaire du PS François Hollande

a estimé mercredi que ce n`est pas à Nicolas Sarkozy "de prendre des

initiatives" sur la Côte d`Ivoire, mais aux Nations unies et à l`Union

africaine.



"Ce n`est pas au président de la République française de prendre des

initiatives pour débloquer la situation parce que là, on serait dans un

rapport France/Côte d`Ivoire, or je pense que ce n`est pas la bonne méthode",

a déclaré M. Hollande sur RTL alors que le chef de l`Etat organisait ce

mercredi à 09H30 une réunion à l`Elysée sur la situation en Côte d`Ivoire.

"La bonne méthode, ce sont les Nations unies et l`Union Africaine qui

doivent continuer leur pression", a ajouté le député de Corrèze.



Il a souligné que les 900 soldats français de la Licorne étaient en Côte

d`Ivoire "non pas parce que la France l`a décidé elle-même, mais parce qu`elle

a été mandatée par les Nations-unies". "Donc il faut rester dans cette

légalité internationale".



M. Hollande a désapprouvé l`ultimatum de Nicolas Sarkozy sommant le

président autoproclamé ivoirien Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir,

soulignant que "quand on fixe des ultimatums, il faut être sûr qu`ils peuvent

être tenus (...) parce qu`après, quand ils ne sont pas respectés, qu`est-ce

qu`on fait?"



"Il faut être sérieux et responsable" et "faire attention que la population

française sur place ne soit pas utilisée", a expliqué l`ex-numéro un du PS.

Se disant "intraitable, implacable" à l`égard de Laurent Gbagbo, il s`est

prononcé pour son exclusion de l`Internationale socialiste (IS). "Quand il y a

des chefs d`Etat qui se comportent comme des dictateurs, ils n`ont aucune

place dans les réunions socialistes au plan international", a-t-il dit.