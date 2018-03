Côte d'Ivoire, technologie : Une application pour la gestion des salons de coiffure créée

En Côte d'Ivoire, la technologie et ses services à valeur ajoutée gagnent du terrain. Vendredi dernier, le centre de soins capillaires, Feymie's, a lancé une nouvelle application appelée «FEM'S» (Feymie's Easy Manager) qui vise à permettre une gestion optimale des salons de coiffure et autres instituts de soins capillaires spécialisés.



Selon le concepteur du logiciel, Mme Sanata Coulibaly qui a présenté cet outil de gestion, il va notamment «professionnaliser les salons de beauté».



L'application a plusieurs fonctionnalités, explique-t-elle, expliquant que ce logiciel permettra notamment aux salons de coiffure "d'avoir une meilleure gestion des clients, de créer des services et des packages, de faciliter l'impression des factures, faciliter la comptabilité, fidélisation et ordonnancement efficace" .



"Nous pensons qu'avec ce logiciel, les salons de coiffure seront plus professionnels et plus efficaces", a ajouté Mme Coulibaly avant de s'assurer "qu'il est presque impossible de pirater cette application".



Avant elle, le directeur opérationnel de Feymie, Zebi Kassi Fleur, a pour sa part affirmé que sa structure, développeur de ce logiciel, "est un centre de soins capillaires qui priorise la protection du potentiel capillaire de tout le monde à long terme".



L'acquisition de cette application coûte 200 000 FCFA, a-t-elle poursuivi, avant d'annoncer au niveau stratégique, que "prochainement plusieurs salons de coiffure dans la capitale économique ivoirienne pour vanter les mérites" de ce nouvel outil de gestion.