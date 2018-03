Côte d'Ivoire : Vers l'assassinat du Président Laurent Gbagbo comme Patrice Lumumba ?

On a frôlé le pire. Des informations en provenance de Korhogo font état de ce que chef de l`Etat Gbagbo , arrêté et assigné à résidence surveillée dans cette ville du Nord de la Côte d`Ivoire, aurait tenté de mettre fin à ses jours dans la matinée du 23 avril, la veille du jour de la célébration de la Pâques, en se servant de ses propres vêtements.



Ce sont ses geôliers (casques bleus) qui l`auraient retrouvé inanimé dans sa chambre. Un médecin appelé d`urgence aurait réussi à le sauver. Ses jours ne seraient pas en danger. Ou alors a-t-il du mal à supporter les conditions de sa détention ?



L`information donne froid dans le dos, elle émane d`une source assez bien informée sur les conditions de détention du Président à Korhogo. A l`en croire, Laurent Gbagbo aurait, de façon délibérée, tenté de mettre fin à ses jours avant le jour même où les chrétiens du monde entier célébraient la résurrection du Christ. C`est dans sa chambre à coucher et à l`aide de ses vêtements que Laurent Gbagbo aurait tenté de commettre l`irréparable !!!!.



Seulement la source ! ne précise pas de quelle manière. A-t-il tenté de se suicider par pendaison ou par tout autre procédé ? On l`ignore encore. Ce que l`on sait en revanche, c`est qu`un médecin appelé d`urgence aurait réussi à le sauver. " Ses jours ne seraient plus en danger " , précise notre source.





Vers l’assassinat du Président Laurent Gbagbo ?





Le quotidien pro-Ouattara tout en étant prudent, soutient détenir l’information d’ « une source bien informée ». Selon lui, le Chef de l’Etat déposé par la coalition armée Licorne-ONUCI-FRCI chercherait ainsi à éviter la justice.



Cette information, pour les partisans du Président Gbagbo, est « à prendre au sérieux » car « elle regorge étrangement des similitudes avec l’assassinat en 1960 de Lumumba (Premier ministre du Congo) ». « Arrestation par les casques bleus, déportation dans le fief de son ennemi juré, assassinat maquillé en suicide ou lynchage », analyse un observateur.



« Il s’agit de préparer l’opinion au futur meurtre de l’homme », poursuit notre observateur qui pense qu’ « il représente aujourd’hui un cadeau empoisonné pour Ouattara qui ne peut le faire juger sans craindre l’effet domino sur les crimes de son camp ».



L’information paraît vraisemblable d’autant que l’homme était connu pour son amour de la vie. L’un de ses anciens amis, aujourd’hui détracteur farouche, le qualifia de « jouisseur ». Le Président « Je ne suis pas un kamikaze », avait répondu le Président Gbagbo sur une chaîne française, à ses détracteurs qui l’accusaient de vouloir mourir en martyr.



Les avocats du Président Gbagbo ont dans un courrier au Secrétaire Général de l’ONU, engagé sa responsabilité personnelle et celle de la France quant à la vie et au traitement de leur client durant toute la période de sa détention irrégulière.



L`information a fait le tour des officines politiques mais elle n`a pas été officiellement confirmée ni infirmée par les organes compétents des Nations unies ni pas le gouvernement illégitime de Soro



Certainement que les jours qui suivent permettront d`être plus clairement situé sur ces faits. Qui vivra, verra