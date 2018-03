Côte d’Ivoire :Des avocats camerounais dans la défense de Laurent Gbagbo

Le collectif des avocats de Laurent Gbagbo comprend deux compatriotes chevronnés. Me Josette Kadji, avocat au barreau du Cameroun et auprès du Tpir et Me Charles Tchoungang, ancien bâtonnier de l’ordre national des avocats du Cameroun.



Le collectif des avocats de Laurent Gbagbo est composé de plusieurs avocats dont des Français et des Camerounais. Me Josette Kadji, avocat au barreau du Cameroun et auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Tpir) et Me Charles Tchoungang, ancien bâtonnier de l’ordre national des avocats du Cameroun vont travailler avec de célèbres avocats français tels que Me Jacques Vergès et Me Roland Dumas. Ainsi que Me Gilbert Collard, Me Habiba Touré, Me François Epoma, Me Marcel Ceccaldi, Me Jean Charles Tchikaya et Me Lucie Bourthoumieux.



Fin décembre2010, Me Roland Dumas qui est ancien ministre français des Affaires étrangères et Me Jacques Vergès qu’on ne présente plus s’étaient déjà rendus à Abidjan pour apporter leur soutien à Laurent Gbagbo. Ils ont décidé de le défendre jusqu’au bout. Jacques Vergès et Roland Dumas publient ce vendredi «Crimes et fraudes en Côte d'Ivoire».



Alassane Ouattara ayant annoncé dans la soirée du lundi 11 avril 2011, dans un discours diffusé par la Télévision de Côte d’Ivoire (Tci) le lancement d’une « procédure judiciaire contre Laurent Gbagbo, son épouse » et ses collaborateurs, une fille de Laurent Gbagbo, Marie-Antoinette Singleton, a saisi le lendemain de l’arrestation de son père un collectif d’avocats. Pour examiner la « légalité » de l’arrestation de ses parents ainsi que celle de l`intervention militaire française en Côte d`Ivoire. L’initiative est menée avec le concours d’Alain Toussaint, conseiller et représentant de M. Gbagbo en France.