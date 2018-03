Cote Ivoire : Réconciliation nationale – Ado et Banny jouent gros

Comme un médecin après la mort, le Président non investi Alassane Ouattara entend réconcilier les cœurs meurtris. Conséquence d’une crise politico-armée dont les causes et origines réelles restent toujours floues. Ainsi, en véritable pompier, Ouattara a décidé d’une réconciliation nationale pour restaurer la dignité perdue.



Le début de cette étape cruciale pour la Côte d’Ivoire, serait prévu dans les prochains jours. A cet effet, l’ex-Gouverneur de la Bceao, Charles Konan Banny vient d’être porté à la tête de cette commission nationale. La tâche ne sera pas du tout aisé pour le natif de Yamoussoukro, qui, on se rappelle, a eu du mal à sortir le pays de la crise lors de son séjour à la Primature. Outre cela, Charles Konan Banny n’a jamais cessé de donner de mauvaises passes au président du Pdci, Henri Konan Bédié, à qui il compte déchoir de son poste.



En le choisissant, Ado doit se rendre à l’évidence que le plus dur ne fait que commencer. De septembre 2002 à novembre 2010, la rébellion de Soro avait laissé des plaies non cicatrisées au sein de la population. Devenues plus puantes après les événements de décembre, et profondes suite à l’arrestation du Président Gbagbo et de ses proches, ces plaies ne manquent pas d’être incurables. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest en passant par le Centre, la quête démesurée du pouvoir d’Ado a fragilisé la cohésion sociale dans sa grande majorité.



Conscient malgré lui de cette forfaiture, Ado a sollicité l’appui extérieur. Desmond Tutu, Kofi Annan et bien d’autres personnalités sont poussées à voir Laurent Gbagbo. Des personnalités de haut rang qui s’embourbent dans le dossier ivoirien. Qui attend d’être ressoudé avec lui-même d’abord. Un véritable défi pour Ouattara et Banny considérés eux-mêmes comme des principaux acteurs de la fracture sociale.



Odette Latté



Source : Le Temps : Dernière Mise à jour : 04/05/2011 (Auteur : Odette Latté)