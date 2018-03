Cote Ivoire : L ´Appel des FDS-CI a leurs freres d´arme, déserteurs par intoxcication, porte ses fruits !

On ne tourne jamais le dos a sa Patrie et cette pensée est en train d´être entendue par les Fds qui ont désertés les casernes suite à l´intoxication orchestré par les médias pro-ouattara et internationales. Ces FDS n´ont cesse de regagner leurs bases respectives depuis l´appel lancé par leurs freres d´arme qui a fini par fouetter leur honneur et orgueil d´hommes et de soldats .



Cette peur était tout simplement psychologique et que Dieu est en train de delivrer nos freres d´armes qui sont plus que jamais remotivés a défendre vaille que vaille la nation Ivoire. Ces FDS regalvanisés sont acceuillis par leurs freres d´arme qui se battent heroiquement avec des cris de joie.

Les rebelles restant toujours des rebelles, les traitres Ex -FDS ayant rallié le camp de la rebellion tirent le diable par la queue actuellement. D´apres une source militaire, ils sont mis en premiere ligne des combats par les rebelles qui leur tirent ensuite dans le dos avant de battre en retraite.



Cela a été constaté par nos valeureux FDS apres les combats du jeudi et vendredi matin. Ils ont retrouvé du côté des positions tenues et abandonnées par les rebelles, les corps de certains de ces ex- FDS traites avec des impacts de balles dans le dos …



Les FDS de l´interrieur du pays qui n´ont pas rejoint la rebellion sont sortis de leurs cachettes et convergent vers abidjan par des voies qu´ils, sécurité oblige, n´ont pas voulu devoiler malgré mon insistance. Cependant ils m´ont assuré qu´ils sont aidés par la population sur leur trajet de retour.

Les rebelles qui quelques jours plutot étaient assurés de leur totale victoire se retrouve desormais pris dans l´etau de nos vaillants FDS soutenue par la population ivoirienne. Ils ont oublié que seul Dieu a le dernier mot.



Bravo a la population qui a profité de la pénombre du samedi a ce dimanche matin pour rejoindre ceux deja sur place a la residence du President Laurent Gbagbo qui risque d´avoir meme les chambres occupées par son peuple qui prouve encore une fois qu´il est celui qu´il ont choisi et voté librement pour conduire la destiné de la Cote d´Ivoire.



En avant pour la Reconquette



Source:Cpt Kombo