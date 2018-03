Cote Ivoire : Début du paiement des salaires, ce matin

Les salaires virés depuis vendredi, c’est aujourd’hui que les fonctionnaires et agents de l’Etat passent devant les guichets des banques.



Les fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire passeront à la caisse à partir de ce lundi matin, pour percevoir leur salaire du mois de février 2011. C’est la décision prise depuis vendredi dernier par l’Etat de Côte d’Ivoire. Ce, après le virement des salaires fait dans les différentes banques de la place. Il s’agit notamment de la Banque pour le financement de l’agriculture (Bfa), Versus Bank, la Banque nationale d’investissement (Bni), la Cnce, et de la Banque pour l’habitat en Côte d’Ivoire (Bhci) . Selon un communiqué du gouvernement, les clients de ces différentes banques peuvent passer devant les guichets de ces structures commerciales.



En effet, après la fermeture abusive de la Société générale de banque en Côte d’Ivoire (Sgbci) et de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie en Côte d’Ivoire (Bicici), deux banques françaises, nombreux étaient les ennemis de la Côte d’Ivoire qui se vantaient de cette rupture. Car, en le faisant, ils pensaient retourner ces fonctionnaires et agents de l’Etat contre le régime du président de la République, Laurent Gbagbo. Malheureusement, vu la détermination du gouvernement, une forte décision de nationalisation de ces deux banques a été prise.



Quant aux nombreux clients de ces deux banques, ils ont été orientés dans les banques nationales citées plus haut. Pour ce qui est du paiement des salaires, un ordre chronologique a été établi par le ministère de l’Economie et des Finances. Ainsi, à partir de ce lundi 28 février, l’honneur sera fait à tous les anciens clients de la Bicici, la Boa (Bank of Africa), Acces bank, Cobaci et la Baci. Demain, ce sera le tour des ex-clients de la Société ivoirienne de banque (Sib) et ceux d’Ecobank. Quant aux anciens clients de la Société générale des banques en Côte d’Ivoire (Sgbci), leur passage se fera par vagues de deux groupes. La première vague passera le mercredi 2 mars selon le programme établi par le gouvernement. La deuxième vague passera le lendemain 3 mars.



Les clients de la Biao boucleront ce mouvement, le 4 mars 2011. Outre les fonctionnaires et agents de l’Etat, le solde des Forces de défense et de sécurité (Fds), n’est pas occulté. C’est la priorité du gouvernement ,a indiqué le ministre de l’Economie et des Finances, Laurent Désiré Dalo lors d’une conférence de presse la semaine dernière à son cabinet. Pour ce qui est de la Bicici fermée comme la Sgbci, toutes deux nationalisées, la reprise du travail a été effective le vendredi dernier.



L’Administrateur général nommé convoque à cet effet, l’ensemble du personnel du Plateau siège à la reprise du travail dès ce lundi matin. Ceux de la Sgbci suivront les jours à venir. A rappeler que la masse salariale des fonctionnaires et agents de l’Etat, ainsi que le solde des militaires tourne autour de 70 milliards de Fcfa.



Joseph Atoumgbré

attjoseph@yahoo.fr