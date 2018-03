Je suis une femme de 32 ans, mariée depuis 5 ans et j'ai deux merveilleux enfants. Depuis notre deuxième enfant notre relation a changé. Je ne me sens pas aimé, il ne me fait plus de compliments et à peine s'il me touche au lit. Il ne m'invite plus à sortir. Je prends soin de moi, de la famille. Je...