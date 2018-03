Comment fabriquer son dentifrice bio en une minute !

Voici comment fabriquer votre dentifrice bio en une minute, sans produits chimiques et sans fluor, avec un effet blanchissant incroyable et naturel !



Recette du dentifrice bio :



- 2 cuillères à soupe d’argile



- 1/2 cuillère à café de bicarbonate



- 3 gouttes d’huile essentielle



- un peu d’eau



Mélangez le tout dans un récipient en porcelaine et vous voila prêt à vous blanchir les dents en "bio".