Comment constituer un bon portefeuille de cryptomonnaies ?

Souvent, on vous parlera de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme un excellent moyen de perdre votre argent en une semaine. C'est en partie vrai si vous investissez aveuglément. Le secteur crypto est très volatile, d'une part parce que les États mettent en place lentement leur régulation, mais aussi parce que de nombreux projets ont une durée de vie très courte.



Si l'on prend les 20 plus grandes crypto-capitalisations recensées début 2016, seules 8 sont encore solidement implantées. La plupart ont stagné à cause de faibles fondamentaux et ont été supplantés par d'autres. Et parmi ceux-ci, il est probable que beaucoup connaissent le même sort. Comment investir intelligemment?



Construire un portefeuille qui résiste à l'épreuve du temps ne diffère pas de la finance traditionnelle: il faut se diversifier pour limiter les risques, tout en profitant de la croissance des actifs moins connus. Il y a cinq ans, un investisseur traditionnel aurait pu investir une grande partie de son capital sur Google, miser une petite partie sur des sociétés à fort potentiel comme Netflix et Tesla et parier un peu sur une start-up presque inconnue. En cryptos, c'est la même chose. Nous nous sommes appuyés sur les observations de plusieurs traders professionnels qui partagent leur expérience sur Twitter, notamment @CryptoCobain, @BeetCoin ou @PeterLBrandt.



Commencez par définir combien vous voulez investir. Attention: il ne doit pas dépasser le montant que vous êtes prêt à perdre. Il est important de continuer à dormir sous un toit à la fin du mois. C'est aussi pour ne pas être dépassé par ses émotions. Une fois cette somme définie, nous recommandons d'investir au moins 50% dans les actifs les moins risqués.



50% dans les actifs les plus sûrs (risque faible)



Bitcoin: ça peut vous faire sourire en l'associant à une catégorie "safe", mais la première crypto-monnaie est beaucoup plus robuste que les autres (son protocole la rend la plus résistante aux cyberattaques). C'est une norme crypto-mondiale et vous pouvez l'échanger sur tous les marchés. Il sert également de référence: les autres crypto-monnaies ne sont pas cotées en dollars ou en euros, mais en bitcoins. Bien sûr, il n'est pas certain qu'il gardera cet endroit pour toujours. D'autre part, son statut de première crypto-monnaie dans l'histoire assure une certaine légitimité pour un instant.



Ether : la cryptomonnaie utilisée sur le protocole Ethereum a de nombreuses qualités. Beaucoup de grandes entreprises (Microsoft, UBS, BP, Accenture, Crédit Suisse, Intel, etc) ont intégré l’Ethereum Enterprise Alliance, une ONG qui soutient son développement. Ethereum regroupe plus de développeurs que n’importe quel autre protocole et sa communauté est la plus large. Enfin, presque toutes les levées de fonds en cryptomonnaies sont basées sur Ethereum et nécessitent des ethers. Sa valeur pourrait donc continuer à s’accroître.



30% dans les plus grosses capitalisations (risque modéré)



Nous recommandons de privilégier les actifs dotés des plus grosses capitalisations et dont l’utilisation est déjà répandue. Par exemple : Bitcoin Cash ou Litecoin. Ces deux alternatives au Bitcoin en tant que moyen de paiement sont intéressantes pour deux raisons. D’une part vous pourrez profiter de la montée de l’une d’elles, mais vous réduirez également votre exposition au Bitcoin si celui-ci perd de l’influence. Il est toujours utile de mettre quelques deniers dans des projets concurrents de ceux que vous supportez. Vous verrez les rapports de force s’inverser avant les autres et limiterez la casse.



15% dans des actifs connus qui n’ont pas encore fait leur preuve (risque élevé)



Concentrez-vous sur des projets déjà bien installés dans le secteur, mais dont l’avenir n’est pas encore assuré. Cela peut être le cas de Ripple (blockchain bancaire) : sa capitalisation est très importante (la troisième mondiale) et ses dirigeants ont passé de nombreux accords avec des grandes banques. En revanche, aucune d’elles n’a encore donné d’avis sur ses expérimentations.



De la même manière, il peut être intéressant d’investir dans des alternatives au protocole Ethereum pour réduire votre dépendance à lui. Parmi elles, on peut citer NEO, Cardano ou Ethereum Classic.



5% dans les actifs hautement spéculatifs (risque très élevé)



Cette catégorie se résume à un lancer de dés. Vous avez repéré un crypto-projet dont vous êtes le seul à pouvoir vanter les mérites ? Banco, misez la minuscule partie de votre capital ici. N’en espérez pas grand chose, vous verrez bien ce que ça donne. Outre l’intérêt ludique que cela procure de se lancer dans l’étude complète d’un projet quasi-inconnu, cela améliorera votre façon d’appréhender le secteur.



Le meilleur conseil : soyez seul juge



Le milliardaire américain Warren Buffett expliquait il y a quelques années qu’il ne fallait pas investir dans un projet que vous ne comprenez pas. C’est d’autant plus vrai avec les cryptomonnaies : informez-vous, posez des questions (comme sur le Club du Bitcoin que nous animons sur Facebook) ! C’est seulement de cette façon que vous arriverez à identifier les projets solides. Ne vous faites pas aveugler par des white papers trop alléchants (certains projets sont des merveilles de communication… et c’est tout), contrôlez l’expérience des développeurs et inspectez la façon dont l’actif se comporte lors des chutes du marché.





Cet article n’a pas valeur de conseil d’investissement et décrit un comportement responsable à adopter.



(avec capital.fr)