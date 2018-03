Comment Lisa Marie Presley a perdu 100 millions de dollars ?

Beaucoup se demandent encore comment cela est-il possible ? Lisa Marie Presley, 50 ans, seule héritière du King Elvis, a perdu l’intégralité de l’immense fortune de son père. Selon ses dires, rapportés par le site The Blast, un manager mal intentionné Barry Sieger aurait dilapidé près de 100 millions de dollars dans de mauvais placements. Résultat : Lisa Marie ne posséderait plus que 14.000 dollars sur ses comptes ! Une situation qui la pousse à attaquer en justice le manager pour «gestion imprudente» et «négligences».



Une guerre qui commence



Comment cette situation est-elle devenue aussi critique ? Lisa Marie accuse ce manager d’avoir vendu 85% de ses parts dans la société Elvis Presley Enterprise pour séduire les investisseurs, une décision qui a endetté l’ancienne épouse de Michael Jackson à hauteur de 500.000 dollars. Elle affirme également que Siegel a acheté une maison anglaise de 9 millions de dollars avec son fonds de fiducie - de l’argent qui devait être à la base utilisé en cas de besoins urgents. Ce fonds était co-administré par la banque et Priscilla Presley, la mère de Lisa Marie.



La vente de ses parts dans la société lui avaient rapporté 40 millions de dollars, elle avait alors retrouvé des liquidités. Mais rapidement, Lisa Marie a repris son train de vie, dépensant des dizaines de millions de dollars, des sommes beaucoup plus élevées que ses revenus annuels. Son capital aurait alors fondu comme neige au soleil…



De ce fait, Barry Siegel répond à Lisa Marie qu’elle doit «prendre ses propres responsabilités» au lieu de blâmer les autres. Selon lui, elle savait exactement ce qu’elle faisait. Dans les colonnes de USA Today, son avocat rappelle que «Barrry Siegel et Provident Financial Management se sont joints à elle et en retour, Lisa Marie a cessé de les payer Elle les blâme à présent pour ses habitudes, pour ses dépenses incontrôlables».



Il rappelle également que ce n’est pas la première fois qu’elle se retrouve dans une telle situation : «elle a dilapidé par deux fois la fortune de son père depuis qu’elle a hérité de la succession en 1993». Barry Siegel lui demande donc 800.000 dollars en dommages et intérêts (une somme qu'elle n'a plus aujourd'hui). La bataille juridique ne fait que commencer.



(avec parismatch)