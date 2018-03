Coca-Cola: les bouteilles personnalisées font recette

Les dirigeants de Coca-Cola peuvent sabrer le champagne. Selon le Wall Street Journal, les ventes de la célèbre boisson gazeuse ont augmentées de 0,4% en volume et de 2,5% en dollars sur le dernier trimestre par rapport à la même période en 2013 aux Etats-Unis. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à la campagne "Share a coke", lancée en 2011 en Australie et déclinée depuis dans plus de 80 pays, expliquent nos confrères.



Une campagne pour laquelle Coca-Cola sacrifie son propre logo au profit d'un prénom, allant jusqu'à donner la possibilité au consommateur de personnaliser sa propre bouteille sur le Web. Sur les réseaux sociaux, le succès de l'opération est illustré par les milliers de photos postées avec le hashtag #shareacoke.



Ce regain d'activité permet à Coca-Cola de se refaire une santé alors que la compagnie est régulièrement attaquée sur les effets néfastes de sa boisson et que ses ventes sur le territoire américain, son principal marché, étaient en recul depuis 11 ans.



Le succès de cette campagne est tel que les bouteilles personnalisées considérées comme "rares" sont remises en vente sur eBay. Une bouteille affichant le prénom Brandon peut y coûter plus de 15 euros.



lexpansion.lexpress.fr