Cette femme décide de porter le bébé de son fils pour la plus belle des raisons

À 29 ans, Kayla Jones et son mari Cody veulent leur premier enfant. Opérée à l'âge de 17 ans par une hystérectomie - une intervention chirurgicale qui consiste à enlever tout ou partie de l'utérus - il est malheureusement impossible pour Kayla de porter ce bébé tant désiré.



"Mes ovaires n'ont pas été enlevés, donc je peux encore concevoir un enfant mais je ne peux pas le porter", dit la jeune femme sur le site de Love What Matters. Le couple est donc obligé de recourir à une mère porteuse. Kayla et Cody sont désespérément à la recherche de la bonne personne sans vraiment la trouver, et sont finalement intéressés par certains de leurs proches, y compris la mère de Cody.



«Depuis que nous nous sommes mariés en 2012, ma belle-mère a constamment ri et nous a dit qu'elle finirait par être notre mère porteuse», explique Kayla. Et ce qui devait arriver s'est passé, la mère de son mari est celle qui portera leur enfant dans son ventre.



Une mère et une grand-mère en or!



Après plusieurs examens médicaux, Patty, la mère de Cody, est déclarée apte à porter l'enfant de son fils. Si le premier essai n'est pas concluant, le second est. «Cela n'a pas fonctionné la première fois et nous avons été dévastés, mais nous voulions réessayer et c'est avec joie que nous avons appris en mai que le bébé était sur la route», explique Kayla Jones. Quelques mois plus tard, leur petit garçon, Kross Allen, est né par césarienne.



Et si la grossesse n'était pas toujours facile pour la belle-mère de Kayla, ça en valait la peine puisque le bébé et sa grand-mère font de grandes choses aujourd'hui! «Patty va très bien, elle va même retourner au travail la semaine prochaine», dit la mère de Kross. Devenir viral, cette histoire incroyable et belle laisse encore de nombreux internautes sans voix. Heureuse et unie, la famille est aujourd'hui, nous ne pouvons pas être plus reconnaissants pour cette naissance qui, selon elle, est un vrai cadeau du ciel.



(avec aufeminin)