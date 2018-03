Ces activités faciles pour ne pas avoir l’impression de faire du sport

LE JOGGING



Pourquoi c’est fait pour vous : Pas de panique ! Il n’est pas question de vous inscrire au marathon de Paris, mais simplement de commencer à vous entraîner à l’occasion de courtes sorties. Si vous n’avez pas pratiqué de sport depuis longtemps (voire jamais), débutez par des sessions de 15 minutes, suivies de 5 minutes de marche, que vous répéterez et allongerez au fur-et-à-mesure jusqu’à devenir une vraie gazelle. Vos objectifs doivent être atteignables pour ne pas vous décourager. L’avantage de la course est aussi qu’elle vous demande un faible engagement financier, ce qui lèvera certaines barrières.



Le + pour vous motiver ? Ecoutez vos tubes préférés ou votre podcast du moment avec les écouteurs ONear de Décathlon. Spécialement adaptés au running, ils vous permettront de ne pas repositionner votre écouteur toutes les trois foulées ! Pour vous challenger, téléchargez l’appli de coaching « Décathlon Coach » pour construire vos séances avec l’aide d’un coach vocal. Vous pourrez aussi mesurer vos performances. Le gros avantage du running est que l’on progresse extrêmement rapidement, ce qui permet de maintenir une certaine motivation. Promis, vous verrez, c’est grisant !



LE VÉLO ÉLECTRIQUE



Pourquoi c’est fait pour vous : Si vous ne pensez pas pouvoir accorder du temps à la pratique d’une activité physique, alors, troquez votre ticket de bus pour enfourcher votre vélo et vous rendre au travail. Cela vous permettra d’atteindre aisément les 30 minutes d’activité quotidienne préconisées par l’OMS. Sachez que le vélo est un sport excellent en tous points : il n’est pas traumatique pour vos articulations, mais il fait travailler votre cœur.



Le + pour vous motiver ? Cette année, le vélo électrique a pris une ampleur inédite et séduit un public grandissant. Nombreux sont les adeptes qui ne se sentaient pas capables d’affronter les petites côtes et qui ont aujourd’hui totalement délaissé leur voiture au profit de ce mode de transport souvent plus rapide aux heures de pointe. Et puis, non seulement vous vous ferez du bien, mais vous protégerez aussi la planète !



LA ZUMBA



Pourquoi c’est fait pour vous : Dans un cours de zumba, on ne fait pas du sport... on s’amuse ! Au rythme des tubes latinos de l’été, déhanchez-vous telleune Shakira en herbe et enchaînez les mambo cha cha cha comme qui rigole. Sans vous en apercevoir, vous dépenserez des calories. Vous travaillerez de surcroît la coordination de vos mouvements, le tout sur des chorégraphies peu compliquées. En somme, la zumba est un sport adapté à tous les âges et tous les niveaux. Le seul but : lâcher prise.



Le + pour vous motiver ? Embarquez une bande de copines, la zumba est le sport féminin par excellence ! Et puis il n’y a rien de tel que la force du groupe pour maintenir une certaine régularité dans la pratique. Pourquoi ne pas enchaîner votre cours de zumba avec un resto entre filles ?



LE CARDIO BOXING



Pourquoi c’est fait pour vous : Vous avez besoin de vous défouler après une journée de boulot ? Le cardio boxing est fait pour vous ! Il consiste à utiliser vos pieds et vos poings pour taper dans le vide, sur des sacs ou sur des paos. Née dans les années 90 aux Etats-Unis, cette activité a pris son envol ces dernières années, notamment auprès de la gent féminine. Si l’activité plaît tant, c’est qu’elle se pratique sur des musiques ultra-entraînantes. Elle permet de tonifier tout le corps et d’améliorer le système cardio-respiratoire.



Le + pour vous motiver ? Installez un kit directement chez vous pour vous entraîner le matin avant d’aller au boulot et ainsi entamer du bon pied votre journée. Cela sera sûrement plus facile que de vous rendre dans une salle de sport après une journée harassante. Décathlon vous propose un kit complet de cardio boxing avec gants de frappe sur sac, sac de frappe et corde à sauter. La panoplie de la parfaite apprentie boxeuse !



LE YOGA



Pourquoi c’est fait pour vous : Le yoga est une pratique douce et accessible à tous, peu importe sa condition physique. Il en existe de toutes sortes : le yin yoga, une pratique plutôt statique pour s'étirer; le hatha yoga, le plus couramment pratiqué; le vinyasa yoga, le plus apprécié des sportifs; le yoga du rire, pour se détendre en un brin de temps; ou encore le yoga restauratif, idéal pour se reposer après une grosse semaine de travail. Bref, il y en a pour tous les goûts ! Le yoga ne demande pas non plus d'investir dans beaucoup de matériel, seuls un tapis et une tenue confortable sont requis. Le yoga est de surcroît un excellent complément si vous pratiquez d'autres sports.



Le + pour vous motiver ? Après avoir pris quelques séances au préalable avec un professionnel, vous pouvez pratiquer le yoga chez vous. De nombreuses personnes adeptes du "magic morning" choisissent de faire une séance le matin en se levant, avant le petit-déjeuner. Les effets positifs seraient visiblement décuplés, avec à la clef une meilleure concentration et gestion du stress tout au long de la journée. A vous de jouer !



(avec aufeminin)