Cécilia et Richard Attias, leur lien avec le Gabon fait polémique

Jusqu'à présent le couple Attias se faisait discret, évitant toute polémique. Il faut dire que depuis la fin de son mariage avec Nicolas Sarkozy, anciennement président de la République, Cécilia Attias aspirait à une vie tranquille. La voilà aujourd'hui dans l'embarras. A quelques jours de l'ouverture d'un forum baptisé le New York Forum Africa, voilà que Cécilia et Richard sont au cœur d'une polémique.



En effet, cet évènement est organisé par Richard Attias et est placé sous le patronage d'Ali Bongo, président gabonais comme l'expliquent nos confrères du Nouvel Observateur. Plus de 1.500 invités sont attendus, à Libreville, entre le 23 et le 25 mai. Autant dire qu'il y aura du beau monde, comme des hommes d'affaires fortunés. Richard Attias est accusé d'utiliser des fonds publics pour inviter des hommes d'affaires dans le pays d'Ali Bongo. Un front des indignés, réunissant l'opposition gabonaise, a adressé une lettre ouverte à Laurent Fabius.



Extrait de cette lettre ouverte : "Nous venons dénoncer votre participation à cette mascarade qui consacre le déni, par les hautes autorités françaises, de l'aspiration légitime du peuple gabonais à rêver d'une vie meilleure. Car, c'est avec des fonds publics que M. Richard Attias invite des centaines de personnes au Gabon depuis 3 ans pour tenter de redorer l'image d'un dictateur et de son régime prédateur."



Et d'ajouter : "Nous savons que la famille Bongo entretient, depuis des décennies, d'étroites relations occultes avec des personnalités françaises dont elle finance les campagnes électorales avec l'argent du contribuable gabonais alors que la très grande majorité du peuple croupit dans la misère". Ce forum devrait avoisiner le 5 millions de dollars de dépenses.



Source : Closer