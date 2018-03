Canal + contraint de rétablir TF1 pour ses abonnés par satellite

Canal + est peut-être allé trop loin dans le bras de fer qui l'oppose à TF1. Sous la pression de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, il a été contraint de faire machine arrière et de rétablir la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1 pour les foyers qui reçoivent les chaînes de la TNT via le satellite ainsi que les abonnés aux offres satellite. Soit au total 3,8 millions d'abonnés. La semaine dernière, faute d'un accord commercial sur la rémunération des contenus de TF1, Canal + a coupé la diffusion des chaînes du groupe d'audiovisuel à tous les téléspectateurs qui reçoivent la télé via une box Canal, y compris au 1,5 million de foyers dépendant exclusivement de TNT Sat pour leur réception.



C'est ce dernier point qui a fait réagir Françoise Nyssen. Mercredi après midi, elle a appelé le Groupe Canal+ à «rétablir l'accès à ces chaînes sur son offre TNT Sat. Cette offre est sans lien avec le différend commercial qui l'oppose au groupe TF1 sur la question de la rémunération du signal».



Canal + a pris acte. Une position prudente, alors que la ministre a précisé qu'«à défaut d'un tel rétablissement du signal, le gouvernement proposera des mesures législatives contraignantes, car le principe de couverture universelle du territoire est essentiel». La grande réforme de l'audiovisuel pourrait être l'occasion d'une remise à plat des relations entre éditeurs et distributeurs.



Cette notion de couverture universelle est fondamentale à plus d'un titre. Elle peut être opposée à Canal + pour qu'il rétablisse les chaînes de TF1 sur TNT Sat… mais elle pourrait aussi l'être à TF1, qui a demandé à Orange de cesser la diffusion de ses chaînes gratuites le 1er février dernier, faute d'être parvenu à un accord commercial. Du côté des opérateurs télécoms, on estime que, s'ils sont contraints de diffuser des contenus, ils ne peuvent pas en outre être contraints de les rémunérer.



La ministre a fait connaître sa position alors que TF1 et Canal + étaient auditionnés par le CSA, à leur demande. TF1 a pris l'initiative dès le début de la semaine, profitant de l'impair commis par Canal + en coupant la réception de ses chaînes sur TNT Sat. Ses représentants ont d'abord été entendus par le gendarme de l'audiovisuel, suivis par ceux de Canal +. Ces derniers, ayant été informés par le CSA de l'audience de TF1 ont aussitôt formulé la demande d'être reçus à leur tour.



À l'issue de ces auditions, Canal + a donc fait savoir qu'il rétablissait la diffusion des chaînes de TF1, pour TNT Sat. «Il faut faire appel au bon sens, une chaîne est gratuite, elle devrait être gratuite pour tous les Français», a expliqué Sébastien Soriano, président de l'autorité des télécoms, mercredi matin sur Europe 1.



Le patron de l'Arcep «comprend que la question de la rémunération de TF1 par les opérateurs se pose» mais estime «regrettable que ce soit un bras de fer économique dans un secteur régulé. Les chaînes ont des fréquences gratuites en échange de quoi elles doivent investir». L'Arcep n'a pas autorité sur le dossier, mais son président se dit prêt à rendre un avis sur le sujet, si le CSA le sollicite.



De son côté Gilles Pélisson, le patron de TF1 est resté inflexible, estimant «inacceptable que les téléspectateurs TNT Sat soient impactés», dans une interview au Parisien. Les autorités lui ont donc rendu raison sur ce point.