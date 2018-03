Cameroun : les premiers drones "Made in Cameroon" présentés

Les drones sont un concept de la startup camerounaise "Will & Brothers" de William Elong, dont l'un des projets "Drone Africa" est spécialisé dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de drones au Cameroun et en Afrique.



En plus de cette présentation officielle, des démonstrations techniques ont été faites, suivies par des sessions de réseautage «B to B». Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des actions menées par le gouvernement camerounais pour soutenir les initiatives dans le domaine de l'économie numérique.



En 2017, la start-up camerounaise "Will & Brothers" a levé 200 000 dollars (environ 105 millions de francs CFA) de financement après une opération de levée de fonds. Ceci, pour mettre en œuvre un projet de production de drones au Cameroun.



Wiliam Elong, 25 ans, occupe la 7ème place du top 30 des jeunes entrepreneurs africains les plus prometteurs en 2016, classement publié par le célèbre magazine américain Forbes.



