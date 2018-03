Cameroun : Youssouf Ndour en guerre contre le paludisme

Quand l’auteur de « Joko, from village to Town » et de « Seven Second » parle de lutte contre le paludisme, c’est avec passion. Il ne s’arrête presque jamais. Lors de la conférence de presse de présentation du « Cameroon Surround Sound », Youssou N’Dour s’est ouvert à la presse. Notamment, sur ses motivations, lui qui, avec sa fondation, s’active depuis 2003, dans la sensibilisation au Sénégal, et à influencer les décideurs internationaux.



Cette fois-ci, c’est avec la Fondation MTN que cet ambassadeur de l’initiative Roll-Back Malaria et de l’Unicef va s’associer pour sensibiliser les populations au Cameroun. Et ceci, au moyen du concept « Cameroon Surround Sound », qui consiste à organiser un concours de chansons centrées exclusivement sur la lutte contre le paludisme, afin d’impacter sur les populations et les inciter aux bonnes pratiques telles que l’utilisation d’une moustiquaire imprégnée, l’assainissement de l’environnement et l’hygiène, etc.



« Le paludisme est un fléau qui tue plus que le sida. Mais les gens n’ont pas peur. C’est la conscience qui est importante aujourd’hui. Nous devons réunir nos forces pour éradiquer cette maladie qui diminue l’Afrique. Nous devons nous prendre en charge », a lancé l’artiste sénégalais le plus connu au monde.



Et pourquoi Youssou N’Dour pour sensibiliser contre le paludisme au Cameroun? « Parce qu’il a une grande expérience dans ce domaine, et qu’il est très impliqué à l’échelle internationale », répond-on à MTN Cameroun. Au Sénégal, Youssou N’Dour a mené une campagne avec le concept « Sénégal Surround Sound », où l’artiste incite, en musique, les familles à utiliser une moustiquaire imprégnée et à chercher le traitement approprié pour le paludisme.



« Il va appuyer les actions de MTN dans la lutte contre le paludisme et autres actions de sensibilisation », affirme-t-on à la Fondation MTN. Concrètement, cette sensibilisation passera par un concours de musique à l’issue duquel l’artiste retenu ira présenter la chanson primée lors d’une rencontre des partenaires à New York.



Lors des résultats en octobre prochain, il est prévu un spectacle du « roi du mbalax » au Cameroun. Ce dernier assure pourtant ne pas être président du jury, mais simplement un membre, afin de laisser l’appréciation aux artistes locaux. La Fondation MTN a déjà remis, en un an, près de 5000 moustiquaires imprégnées. En rappel, selon des statistiques, toutes les trente secondes, un enfant meurt du paludisme en Afrique.