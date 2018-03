Cameroun! Le président Biya serait-il Innocent dans le transport des armes, du Tchad vers la Côte d'Ivoire?

Une affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, c’est cette affaire des conteneurs bourrés d’armes, mais aussi, dira-t-on, des hélicoptères de combat venus en pièces détachées du Tchad et en partance pour La Côte d’Ivoire.

Première question : à qui appartiennent les conteneurs bourrés d’armées de destruction massive arrêtées sur les hauteurs du Cameroun?



Lorsqu’on fait passer des armes sur son territoire, Paul Biya se contente de dormir, car selon des sources sûres, le président camerounais n’a été au courant que parce qu’on lui a informé de la présence des conteurs pleins d’armes. Mais, personne ne aurait dire si c’est le tout premier passage ou il y’en a eu d’autres en empruntant le même itinéraire.



Cette affaire semble intéresser les analystes politiques avec la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire. D’aucuns disent que ces conteneurs appartiendraient à l’ONUCI. Finalement, lorsque l’ONUCI transporte des armes, pendant que les populations africaines ont besoin de vivres, de technologie, des médicaments, on leur apporte des armes de la mort. Autrement dit on leur apporte de la mort. À quoi servent ses armes? La réponse est claire. C’est pour tuer les ivoiriens. Bigre! L’Afrique ne se développera jamais. Car, la corruption occidentale a atteint son paroxysme. Tout est emballé dans la corruption. L’Afrique dans tout ça n’est que le grand perdant. Comment l’ONU peut-elle se permettre de distiller des armes pour aller tuer les enfants en Côte d’Ivoire.



Personne, aucun journaliste n’a posé des questions à Paul Biya pour savoir ce qu’il en sait. D’ailleurs, l’Afrique n’a pas de journalistes d’investigation pour regarder les fonds de choses.

Une question simple mérite d’être posée. Est-ce que l’on peut demander à l’ONUCI pourquoi des armes peuvent-elles être transportées en catimini dans des conteneurs et à destination de la Côte d’ivoire en passant par le Cameroun?

Est-ce que les autorités camerounaises ont reçu des pressions?

Affaire à suivre…





Gervais Mboumba, militant des droits de l’homme