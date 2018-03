CICIBA : Le DAF et le DG/CICIBA, en faux et usage de faux d'utilisation de sceaux non conforme

Depuis le départ du CICIBA en novembre 2014 de (feu) le Pr. Lisimba Mukumbuta, Directeur Général adjoint intérimaire (sous mandat de la Guinée Équatoriale) ; le motu proprio de dame Anne-Marie Okome MBA, devenue par elle-même DAF-DG/CICIBA et l’arrivée de Monsieur Manda Tchebwa en qualité de Directeur Général du CICIBA en remplacement de Madame l’Ambassadeur Marie Madeleine Mathey Boo, dont le mandat avait été ajourné par la conférence des Ministres réunie en Session Extraordinaire en 2008 ; il se passe des choses inexplicables au sein de l’administration du Centre…



En effet, depuis la prise de fonction du nouveau Directeur Général, le Pr. Manda Tchebwa, le personnel et les partenaires du Centre constate l’utilisation d’un cachet « la Direction Générale », autre que celui conventionnel, souvent utilisé, par le Directeur Général… ; la grande différence ici étant que, dans le nouveau cachet (la Direction Générale), le logo du CICIBA apparait totalement déformé et illisible (recourbé en demi cercle) ce qui constitue à n’en point douter, une atteinte grave sur ce sigle, objet patrimonial propre au CICIBA…



Notons le sigle du CICIBA est son effigie, sa marque, son élément d’identification graphique spécifique ; son objet patrimonial le plus précieux, comme votre image photographique l’est pour vous. Le transformer dans un sceau, sans l’aval des instances décisionnelles est une entrave et une grossière atteinte patrimoniale à l’image du Centre et du Bantu en général car le logo du CICIBA reste et demeure une marque d’identification de la communauté Bantu.



Suivant le texte portant Attribution et Organisation du CICIBA, il est stipulé que :

Cf. Article 12 : « Il existe un sceau propre au Directeur Général qui porte les mentions suivantes :

- Centre international des Civilisations Bantu (CICIBA)

- Le Directeur Général.



Le sceau du Directeur Général est à l’encre ou se présent sous forme de cachet en blanc. Le sceau à l’encre est utilisé pour des lettres qui portent la signature du Directeur Général.

L’usage du cachet en blanc est réservé aux décisions administratives, juridiques et financières du Directeur Général ».



Article 13 : « Il existe un sceau du Centre qui est apposé sur le courrier réceptionné et qui porte la mention suivante :

- Centre International des Civilisations Bantu (CICIBA)

- Enregistré le SIN…..

- Destination

- Attribution



Il existe un sceau du Centre qui est apposé sur le courrier expédié et qui porte la mention suivante :

- Centre International des Civilisations Bantu (CICIBA)

- BP : 770

- Libreville (Gabon) ».



Article 14 : « Le Directeur Administratif et Financier est le garde de sceaux du Centre ; il veille à leur usage qui doit être conforme aux dispositions des articles du présent texte ».



Article 15 : « Le présent texte d’’organisation peut être modifié, amendé ou révisé par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.



La question est simple, en l’absence d’une session d’Assise, le Conseil d’Administration aurait-il autorisé au nouveau DG/CICIBA de modifier le contenu de l’article 12 du texte précité ?



Ou, tout simplement comme cela devient monnaie courante au CICIBA, le DAF et son DG/CICIBA ont tout bonnement décidé, motu proprio de tout changer à leur convenance, sans s’en référer aux instances décisionnelles et attendre leurs réactions ; cette attitude récurrente rappel ce qui s’est passé avec la prime d’ancienneté, qui selon l’article 5.4.c (Statut du personnel) n’est réversible aux membres du personnel qu’en cas de départ du Centre ; mais qui, par ce que nous évoquions tantôt, est devenue une prime régulière, payable chaque mois depuis 2013, par la seule volonté du DAF, à cela s’ajoute la grille catégorielle (annexe 3 statut du personnel) qu’elle a bien voulu gonflée de deux indice (cf. hors échelon et hors catégorie)…, des dispositions qui, suivant les textes qui régissent le CICIBA, devraient être prises par les instances et adoptées lors des rencontres statutaires…



Revenant sur la non-conformité du sceau utilisé actuellement par le DG/CICIBA ; nous-nous interrogeons sur ce qui a bien pu se passer car le cachet conforme (officiel) « le Directeur Général » avait été utilisé pour la dernière fois, par Mme le DAF-DG/CICIBA, en août 2014, moins de deux (2) mois avant l’arrivée du nouveau DG/CICIBA ; où est parti ce cachet pour que dame Anne-Marie Okome Mba, fasse confectionner le cachet spécial que le DG/CICIBA utilise en ce moment ?



Sur quel texte se serait-elle appuyée pour la confection dudit cachet ? Serait-ce un acte volontaire ? Car, cet égrégore qui terrassa Mme l’Ambassadeur Marie Madeleine Mathey-Boo, par un contre rapport lors des Assises Extraordinaires de 2008, en violation de l’article 5.2 alinéas 9 (Texte potant Attribution et Organisation) est le même qui donne des cauchemars à Thinos Mwapongo Mbongueli ; c’est celui-là qui terrassa (feu) le Pr. Lisimba Mukumbuta, par la violant de l’article 25.6 de la Convention du 8 janvier 1983 portant création du CICIBA, en dissimulant volontairement la synthèse des travaux de la réunion de concertation (en période de crise) entre la Direction Générale du Centre et la Présidence de la Conférence des Ministres (PCM) tenue à Bata du 16 au 21 février 2012, par lequel, le PCM exigeait le maintien de (feu) le Pr. Lisimba à son poste… ; c’est le même, tel un serpent qui a mordu un gibier, qui est sur le point de terrasser à son tour le nouveau DG/CICIBA ; comme aimait à nous le dire notre arrière-arrière grand père pour nous prémunir de la méchanceté sorcellaire cf. « Quand un sorcier a juré votre perte, il vous donne l’impression d’être votre meilleur ami, mais en réalité vous êtes au centre d’un combat sans merci ; mais, dès que vous observez le contraire, dites-vous qu’il a perdu toute tentative hypocrite ».



Il demeure cependant évident, pour le DAF et son DG/CICIBA, que l’utilisation d’un nouveau sceau qui ne correspond pas aux critères de l’article 12 précité, et qui plus, est mis en service sans l’aval des instances décisionnelles, constitue un usage de faux à l’adresse du CICIBA.



Au constat que, depuis sa prise de fonction, le DG/CICIBA a apposé ce sceau sur les différents dossiers administratifs, juridique et financiers qu’il aurait traité et ventilé ; aussi, nous interrogeons-nous sur la légalité desdits documents auquel s’ajoute le fait que ce sceau, non conforme, ait été apposé sur des chèques et autres états financiers pour des retraits de liquidités auprès des banques ; nous référent à l’article 48 du Règlement financier dit cf. « Le DG/CICIBA et le DAF, suivant le cas, engagent leur responsabilité disciplinaire et pécuniaire lorsqu’il sont le auteurs de mauvaise manipulations des fonds mis à la disposition du Centre par les États membres et les partenaires ; lorsqu’ils engagent des dépenses ou signent des ordres de paiement sans se conformer au présent Règlement financier »…



Voilà ce qui arrive lorsque le DG/CICIBA se pense en électron libre dans sa gestion régalienne du Centre, s’il aurait pris connaissance de l’article 5.2 du texte précité, ou, se serait tout simplement rapproché de l’instance de contrôle (PCA) cette situation aurait pu être décelée à temps et évité ; or depuis son arrivée à la tête de l’institution, le DG/CICIBA, n’en fait que ce que bon lui semble ; il n’a d’ailleurs jamais présenté à son PCA un quelconque plan d’utilisation pour obtenir quitus de dépenses à opérer sur les fonds qui lui sont alloué par le États membres, ni même lui proposer un plan prévisionnel sur lesdites dépense… ; il s’est d’ailleurs constitué l’équipe de travail digne d’un cabinet militaire, qu’il estime être la bonne, mais assurément, au regard des erreurs accumulées en l’espace, aussi devra-t-il assumer les conséquences qui en découlent quant à l’usage de faux sceau…



Car, comme aimait à nous le conseiller notre arrière-arrière grand père, pour nous prémunir des vicissitudes de la vie mondaine cf. « En pays bantu, il est interdit à un enfant de sucer la canne à sucre lorsqu’il fait nuit, de crainte d’avoir des cauchemars toute la nuit ; de même qu’il est déconseiller à un jeune homme de consommer de la chaire de civette de crainte que la mauvaise odeur qu’elle propage ne lui colle éternellement sur la peau »…