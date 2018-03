Brenda Biya: sa maison en Californie coûterait 15 millions de fcfa par mois au contribuable Camerounais

Un responsable du FMI a déclaré il y a deux ans lors d'une conférence de presse à Yaoundé:



"Le Cameroun dépense plus que ce qu'il gagne, encourager des dettes énormes est inévitable dans une telle situation."



En outre, le Cameroun a été classé cette année dans un rapport de la Banque mondiale comme le pays le plus endetté de l'Afrique francophone avec un taux de dette publique estimé à plus de 8%.



Comment cet argent a-t-il été dépensé? évidemment pas pour améliorer le système de santé qui est sur ses genoux ou créer des emplois pour des milliers de diplômés sans emploi!



Selon le journaliste camerounais Boris Bertolt, la villa située à Beverly Hills, dans laquelle la fille du président vivrait "vaut 10 422 442 millions de dollars (6,2 milliards de FCFA) .Le loyer mensuel est estimé à 23 000 dollars (plus de 13 millions de FCFA par mois Construit en 1992 sur 1052 M2, il y a à l'intérieur: 5 chambres, 5 douches, une piscine, trois suites, un grand bureau à l'étage, un SPA ", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.



Selon Kinnakablog.com, Brenda Biya étudie à l'Université de Californie à Los Angeles, où les frais de scolarité sont de 60 000 $ (environ 34,6 millions de francs CFA), son transport à 100 000 $ (environ 57,7 millions de FCFA) sauf sa classe G Mercedes Benz.



Mboua Massock, un nationaliste camerounais, a été l'un des premiers à réagir à cette publication sur sa page Facebook. Il a invité tous ses compatriotes à agir pour montrer leur ras-le-bol collectif. L'activiste camerounaise estime qu'une telle révélation mérite une large diffusion.



Selon un agent immobilier camerounais, la valeur de la maison est d'environ 10 199 522 dollars (environ 5,8 milliards de francs CFA). La première Camerounaise aurait vécu là depuis 2014. Il serait peut-être intéressant de souligner que ce ne sont là que ses besoins fondamentaux. Faire le calcul!



Qu'est-ce que tu penses ?