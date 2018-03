Bonne nouvelle, cette nouvelle batterie se recharge intégralement en moins de 30 secondes !

Les chercheurs le savent : lorsqu'une solution a été exploitée au maximum de son potentiel, rien de tel que d'adopter une nouvelle approche. C'est la voie qu'a choisie une équipe de l'institut coréen de sciences et de technologie (KAIST), qui a récemment annoncé la création d'une batterie rechargeable en moins de 30 secondes. Une prouesse qui va faire la joie de plus d'un accro aux technologies.



Une impasse pour les batteries



Les batteries sont omniprésentes dans notre quotidien, et en tant que telles, il est préférable qu'elles aient une longue durée de vie, qu'elles soient rapides à recharger, qu'elles aient un impact limité sur l'environnement et idéalement, qu'elles n'explosent pas spontanément. La solution : des batteries lithium-ion à électrolytes aqueux. Le concept n'est pas nouveau, mais jusqu'à présent les essais s'étaient avérés peu fructueux voire décevants.



Ces batteries contiennent une solution aqueuse qui présente une alternative fiable et beaucoup moins dangereuse aux batteries dont on entend trop souvent qu'elles sont entrées en combustion. Toutefois, ce système n'est pas sans problème : la solution aqueuse limite le voltage entre les deux parties de la batterie qui échangent des électrons, ce qui amène à une usure beaucoup plus rapide de l'anode.



Changement de tactique



Les chercheurs du KAIST ne se sont pas laissés démonter et ont décidé de changer quelque peu la formule en construisant un condensateur aqueux hybride modifié. En substituant des polymères à base de graphène aux conducteurs métalliques traditionnels au niveau de l'anode, et en utilisant des nanoparticules d'oxyde de métal pour la cathode, les scientifiques sont parvenus à résoudre les problèmes précédemment posés par les batteries.



Non seulement cette solution a permis d'augmenter l'efficacité de la batterie, mais elle possède également l'avantage - considérable - de réduire le temps de charge à moins de 30 secondes : de 0% à 100% de batterie en un temps record ! Mieux encore, elle ne représente pas un coût écologique ou économique plus élevé. Même si quelques années seront encore nécessaires pour voire cette technologie remplacer les batteries lithium-ion classiques, nous devrions nous attendre à la voir apparaître très rapidement sur le marché.



(avec gentside)