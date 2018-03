Bonne et heureuse année 2013 à tous

Cette année 2012 qui va s’achever dans quelque jours n’a pas été de tout repos, aux maux que nous subissons depuis toujours se sont ajoutés des batailles et revanches personnelles entre les grands de la classe politique



Certains d’entre nous ont aussi subi des malheurs plus personnels comme la perte de proches, des maladies graves, des accidents, etc…



Mais, il y a eu également des moments de joie, de communion collective avec cette belle coupe d’Afrique des nations dont le Gabon a été co-organisateur au côté du pays frère et ami la Guinée-Equatoriale et qui a réuni l’ensemble des fils et filles du pays tout entier. Et puis Il y a eu cet exploit sans antécédent pour le sport gabonais d'Anthony Obame, devenu vice-champion olympique 2013, des jeux de Londres dans la discipline du taekwondo.



Humblement, j’adresse mes meilleurs vœux ainsi que ceux de mes proches à vous tous, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest et au Centre. Depuis ma province d’attache de l’Estuaire, en passant par le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, la Ngounié, la Nyanga, l'Ogooué-Ivindo, l'Ogooué-Lolo, l'Ogooué-Maritime et enfin le Woleu-Ntem, petits, grands et aînés mes pensées à ces jours de fêtes sont avec vous où que vous soyez, je porte chacun de vous dans mon cœur. Je vous souhaite amour, bonheur, paix, réussite et santé pour 2013



Et pour ceux qui sont tout particulièrement dans les difficultés de tout genre, je ne vous oublie pas, je vous souhaite beaucoup de courage et de ténacité face à l'adversité. Tout en espérant que 2013 soit la première année où aucun de nous, de vous, ne restera au bord du chemin. A toutes et à tous, au Gabon, dans le monde, amis, simples connaissances, amoureuses et amoureux de ce pays, je vous associe pleinements à ces souhaits.



Une Bonne et heureuse année à tous.



Bien à vous,

Fraternellement.







Anne-Marie Dworaczek-Bendome



Femme engagée et Membre de la société civile gabonaise



