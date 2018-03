Bon à savoir, crise de foie, les bons réflexes

Jusqu’à disparition des symptômes, on allège son alimentation au minimum et on évite tout ce qui peut surcharger l’activité du foie. Bannissez donc l’alcool, le café, les sucres raffinés, et les aliments transformés. Frédérique Cervoni recommande une monodiète pour donner à l’organisme l’énergie de se refaire une santé : « Mangez un seul type d’aliments pendant 24h. Des fruits, une soupe de légumes, du riz blanc…vous avez le choix. L’idée est de mettre l’appareil digestif au repos en lui facilitant la tâche », explique la naturopathe. Un réflexe à adopter aussi en prévention toute l’année, ne serait-ce que le soir et une fois par semaine.C’est prouvé, l’activité physique aide le foie à évacuer. En transpirant, on élimine les toxines accumulées. Une bonne marche digestive est efficace contre les sensations de lourdeur, à condition d’avancer à un rythme soutenu.S’aider de la chaleur pour soulager son foieC’est l’organe le plus chaud de notre corps. Placer une bouillotte chaude contre son foie est une excellente idée pour le soulager : la chaleur dilate les vaisseaux et augmente l’influx sanguin pour l’aider à travailler.L’astuce express : de l’eau bicarbonatée. Quand on sent qu’on a un peu abusé, on peut compter sur ce remède maison pour mieux digérer : ajouter une cuillère de bicarbonate de soude alimentaire dans un verre d’eau, mélangez et buvez. Autre astuce efficace : boire de l’eau tiède additionnée de jus de citron.*Merci à Frédérique Cervoni, naturopathe et auteure de Mon guide des médecines douces, aux éditions Prat.