Bon à savoir, comment faire du beurre : La recette facile et pas cher

Le beurre est un ingrédient essentiel de la culture et de la gastronomie française (bien qu'il ne soit pas d'invention française !). On le mange tartiné dès le matin, et on le cuisine dans bon nombre de plats traditionnels. Des études scientifiques montrent même qu'il n'est pas si mauvais pour la santé. Alors on se fait plaisir et on mange du bon beurre.



Pour lutter contre les pénuries, ou tout simplement pour manger des produits frais et bons, sans colorants ni conservateurs, on revient aux basiques et on fabrique son beurre soi-même.

Découvrez la recette du beurre maison par Raphaële Vidaling.



Ingrédients (pour un petit pot de beurre) :



- 50 cl de crème fraîche entière (liquide ou épaisse) à 30% de matière grasse minimum.

L'astuce : plus la crème et riche, plus le beurre sera facile à réaliser.

- 1 cuil. à café de fleur de sel (pour ceux qui souhaitent faire du beurre salé).



Étape 1 :



Mettre la crème et le sel dans le bol d’un robot mélangeur et l’action- ner jusqu’à ce qu’elle devienne granuleuse, jaune pâle, avec un liquide blanc qui se dissocie. (Si on laisse le robot tourner trop longtemps, la chaleur fait fondre le beurre en formation et on loupe l’étape de dissociation.)



Étape 2 :



À ce stade, mettre la crème dans un bocal ou une boîte hermétique et secouer à la main pendant 5 à 10 minutes, jusqu’à ce que le beurre forme une masse homogène. Vider le petit-lait qui s’exprime et secouer à nouveau tant que l’on obtient du petit-lait.



Étape 3 :



Finir en pressant le beurre entre ses mains sous l’eau jusqu’à retirer tout le petit-lait (s’il en reste, le beurre ne se conservera pas longtemps, il moisira en quelques jours). Le laisser solidifier au réfrigérateur.

Vous n'êtes pas obligé de conserver votre beurre au réfrigérateur, une fois qu'il est devenu solide. Equipez vous d'un beurrier, s'il en fait pas trop chaud. Ainsi vous éviterez à votre beurre de trop durcir !



Les variantes :



Avec cette recette de base vous pouvez fabriquer toutes sortes de beurre,comme des beurres parfumés aux herbes, aux épices ou aux fruits. Pour les plus aventureux, vous pouvez même vous essayer à la fabrication du beurre de fruit, une alternative vegan au beurre traditionnel.



Vous pouvez également faire du "ghee", du beurre clarifié, d'après une recette indienne. Il s'agit tout simplement de beurre que l'on fait chauffer pour en retirer tout le petit lait. Il se conserve plus longtemps et ne brule pas quand on le fait fondre.



(avec femmeactuelle)