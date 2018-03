Bon à savoir, Et si vous voyagiez gratuitement grâce à Instagram ?

Qui n’a pas rêvé au moins une fois dans sa vie de tout plaquer pour visiter les plus beaux endroits de la planète ? Un jour sur une plage à Tahiti, la semaine suivante au Costa Rica… Bruno Maltor a réalisé ce rêve. Mieux, il en a fait son métier.



Ce jeune Français de 26 ans gagne sa vie en faisant ce qu’il aime le plus au monde : voyager. Bruno est ce que l’on appelle un “influenceur”, une de ces superstars du digital qui, d’un clic, sont capables de vous donner envie de sauter dans un avion pour le Canada ou l’Indonésie. En clair : son avis et ses envies sur telle ou telle destination valent aujourd’hui de l’or, et les marques se battent pour tenter de décrocher un contrat avec lui.



Il en est le premier émerveillé. “Quand j’ai lancé mon blog en 2012, je n’ai pas pensé une seule seconde que je pourrais gagner ne serait-ce que 1 euro avec ça, confie-t-il. Je voulais juste partager ma passion ! Mais, dès le début, j’ai essayé de bien faire les choses en créant un site assez graphique et une page Facebook…” Très vite, c’est un carton.



A tel point qu’en 2015 il refuse un CDI chez TF1 pour se consacrer à 100% à son blog. Un choix qu’il n’a jamais regretté. “En ce moment, je reçois cinq à six e-mails de demande de collaboration par jour”, se réjouit Bruno. Des grosses pointures de l’industrie du tourisme, comme Air France, la SNCF ou AccorHotels, n’ont pas hésité dernièrement à lui signer un joli chèque pour qu’il leur réalise, entre autres, plusieurs vidéos.



Seulement une dizaine de voyageurs gagnent ainsi leur vie



Outre ces collaborations rémunérées, il touche une commission lorsque des lecteurs de son blog réservent un voyage qu’il recommande ou s’abonnent, via des liens sponsorisés, à des services ou à des applis partenaires. Il organise également tous les mois et demi le Verre du Voyageur, des rencontres à Paris où se retrouvent environ un millier de fans de voyage. L’audience rêvée pour des sociétés comme Lufthansa ou Samsung, qui se pressent pour sponsoriser l’événement, offrir des cadeaux aux participants… et remercier généreusement son organisateur. Difficile en revanche de connaître le tarif exact de ses prestations... l’argent étant un sujet tabou chez les influenceurs. Et sa société, créée en 2016, ne publie pas encore ses comptes.



Instagram bruno maltor



Bruno Maltor : un homme d'influence. Son blog, Votre Tour du monde, a comptabilisé plus de 2 millions de visiteurs uniques en 2017 et, si l’on compte tous les réseaux sociaux sur lesquels l’influenceur communique – Instagram, Facebook, Snapchat –, Bruno possède une communauté de 350.000 abonnés, qui suivent fidèlement chacune de ses escapades. Son succès ? “Sans doute un peu de talent, concède-t-il, mais, surtout, énormément de travail !”

Gagner sa vie en voyageant ?



En France, une petite dizaine seulement de blogueurs y parviendraient. Pour l’essentiel, les partenariats avec les marques permettent avant tout de financer des voyages et de visiter gratuitement des destinations de rêve. “Mais pour beaucoup d’appelés, il y a très peu d’élus”, prévient Vanessa Mohli, de l’agence Augure by Launchmetrics. Cette société, spécialisée en analyse de data, vérifie notamment la “qualité” des influenceurs et valide leur légitimité.



Et selon elle, seule une toute petite poignée d’entre eux peut prétendre à la professionnalisation : “À partir de 10.000 followers sur les réseaux sociaux, on commence à parler de micro-influenceurs. A ce niveau-là, les marques se contentent de doter les blogueurs, en leur offrant par exemple un billet d’avion. Dans le secteur du tourisme, pour devenir ce que l’on appelle un “major influenceur”, il faut un minimum de 100.000 followers. On peut alors commencer à parler rémunération.”



Vidéos et photos de qualité pro



Selon Nicolas de Dianous, directeur associé de We Like Travel, une agence qui met en relation les marques et les blogueurs, “les influenceurs voyage les plus importants sont ultrasollicités. Ils ont un nombre de partenariats absolument sidérant. Ce sont des stars.” Un succès amplement mérité selon lui : "Ils apportent une plus-value exceptionnelle.



Ils parlent sincèrement et recommandent des choses authentiques à leur communauté.” Les influenceurs ont un autre atout de poids dans leur manche : les vidéos, articles et photos qu’ils produisent à un rythme soutenu. “Les marques à l’heure actuelle sont en manque de contenus, analyse ce spécialiste. Pour maintenir l’intérêt des consommateurs sur leurs réseaux sociaux, il leur faut en effet 200 à 300 nouveaux contenus par an. C’est très difficile à produire en interne et, si vous passez par des boîtes de production, cela vous coûte une fortune. Alors oui, il faut rémunérer les influenceurs, mais lorsqu’on voit la qualité de ce qu’ils produisent, ce n’est finalement pas si cher.”



Car loin du cliché de l’instagrammeur qui se contente de poster de jolies photos retouchées de ses pieds sur le sable, les productions de ces “amateurs” s’avèrent d’excellente qualité. “Depuis trois ans, on assiste à une montée en niveau des blogueurs assez remarquable, observe-t-il. Ils sortent des vidéos dignes de campagnes de pub avec des budgets dérisoires, en utilisant des drones, des super objectifs…” Une performance qui nécessite une bonne mise de départ et de solides compétences.



“J’ai investi 20.000 euros dans le matériel, confie par exemple Bruno Maltor. Quand je réalise une vidéo, cela me prend une semaine de tournage sur place, puis à nouveau une semaine pour le montage sur mes logiciels. Par conséquent, il est donc normal qu’à l’instar d’un vidéaste professionnel, je demande une rémunération. Il n’y a pas de barème fixe. Je fais au cas par cas avec la marque partenaire. De la même manière qu’un photographe ou qu’un vidéaste, je fournis du contenu qui, pour moi, a une réelle valeur.”



Des voyages et beaucoup de travail



L’attractivité de ce nouveau business suscite évidemment nombre de vocations. Mais tous les acteurs du secteur que nous avons rencontrés sont d’accord sur un point : ces voyageurs sont de vrais bosseurs. “Ça fait trois ans que j’en vis, fait savoir Bruno Maltor, mais j’ai beaucoup travaillé pour en arriver là. C’est entre dix et onze heures de boulot au quotidien, entre le tournage, le montage, l’écriture… et répondre à mes abonnés m’occupe une à deux heures par jour.



Alors c’est vrai, j’ai un des meilleurs jobs du monde, mais il est ultra exigeant.” “Je ne connais aucun blogueur bien placé qui ne soit pas talentueux, et ceux qui percent aujourd’hui, ce sont ceux qui bossent dur, confirme Nicolas de Dianous. On ne va pas les plaindre, mais ils fournissent un travail considérable et seule une petite minorité en vit.”



Peut-être plus pour longtemps. “On observe actuellement chez les marques une tendance à vouloir séduire ce que nous appelons les nano-influenceurs, remarque Vanessa Mohli. Ceux qui ont une audience faible, mais beaucoup plus ciblée, avec un engagement plus fort.” Une nouvelle qui n’a pas l’air de perturber Bruno Maltor : “Tout est envisageable, s’amuse-t-il. TF1 m’a par exemple proposé dernièrement de créer une nouvelle série et peut-être que demain, qui sait, je lancerais une marque de casquette… Je ne me ferme aucune porte !” Du moment que cela lui permet de continuer à voyager... sans payer.



Par Perrine Stenger



(avec capital.fr)