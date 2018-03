Bon à savoir, Bactéries : Pourquoi il faut laver votre tasse de café juste après l’avoir bu

Bouteille isotherme, tasse en verre ou en plastique, attention si vous utilisez plusieurs fois la même tasse réutilisable pour votre café. Une nouvelle étude menée par l'Aston University conseille de les laver directement après avoir bu sa boisson et ne pas attendre la prochaine utilisation pour le faire car cela pourrait exposer à un risque de contamination par des bactéries.



Les résidus de café nourrissent les bactéries



C'est face à la montée en popularité des types de contenant réutilisables plus écologiques et faciles à transporter que les chercheurs ont décidé de mener cette étude. Ils ont donc analysé le contenu bactérien des tasses de plusieurs volontaires en leur demandant de tester trois façons de laver leur tasse : Rincer la tasse juste après l'avoir bu, laisser un peu de café au fond de la tasse sans la laver et attendre la prochaine utilisation de la tasse avant de la rincer.



"Nous avons constaté que des résidus de boissons laissés au fond de la tasse représentent une nourriture idéale pour les bactéries, leur permettant de se développer. Le contenant devient alors plus favorable à leur prolifération et à une éventuelle contamination pour celui qui boit dedans", explique le Pr Anthony Hilton, chef du département de recherche de l'établissement Aston University et auteur de l'étude.



Le spécialiste recommandent aux utilisateurs, de nettoyer leur bouteille isotherme le plus vite possible. Il appelle également les fabricants à mettre au point des protections anti-microbiennes étant donné que le but de ces contenants est de pouvoir les emmener partout avec soit là où il n'y a pas forcément de quoi les nettoyer imédiatement.



(avec medisite)