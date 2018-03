Bon à savoir, 7 erreurs à éviter avec votre machine à laver

Ne jamais détartrer sa machine à laver



Les vêtements des enfants qui touchent à tout, les sous-vêtements, les draps... La machine à laver accueillent toutes sortes de matières qui sont infectées de bactéries. Ce n'est pas parce que vous la faites tourner régulièrement pour laver votre linge que la machine se nettoie en même temps. Les bactéries peuvent venir se nicher dans le tambour et contaminer vos vêtements.



Ce qu'il faut faire : Dans son livre Une maison tout propre pour les nuls (First Edition), Manuela Xavier, gouvernante professionnels explique qu'il faut, faire tourner la machine à vide avec un cycle à 90°C en ajoutant 10 cl de vinaigre de blanc à la place de la lessive, tous les six mois environ. "Cela permet de bien nettoyer la machine, détruire les microbes, et de dissoudre les reliquats de savon ou d'assouplissants".



Laver avant de retirer la tache



La sauce tomate, la purée de carotte de bébé, la boue... Vous avez taché votre chemisier préféré ? Surtout s'il y a une erreur à ne pas faire c'est mettre le vêtement dans la machine à laver avant d'avoir retiré la tache, "car la chaleur de l'eau pourrait cuire la tache", explique Manuela Xavier, dans son livre Une maison toute propre pour les Nuls", surtout les taches alimentaires.



Ce qu'il faut faire : "Tamponnez les taches avec de l'alcool à 90°C, du vinaigre blanc, jusqu'à disparition complète de la tache." conseille la spécialiste dans son guide. Passez ensuite le tout à au lave-linge et le tour est joué.



Porter un nouveau vêtement sans le laver



Vous venez de vous acheter cette robe ou ce pantalon qui vous faisait de l’œil depuis des mois et vous n'avez qu'une envie le/la porter ? Un peu de patience, ce serait dommage de devoir le ou la retirer rapidement à cause d'une allergie. D'après une étude menée en Nouvelle-Zélande certains vêtements fabriqués en Chine peuvent contenir des niveaux de produits irritants et allergisants jusqu'à 900 fois supérieurs à la limite autorisées par les autorités sanitaires.



Ce qu'il faut faire : Toujours laver un nouveau vêtement avant de le porter pour éliminer les traces de produits irritants et toutes autres bactéries qui auraient pu s'accrocher dans les fibres lors de la fabrication ou même du transport.



Ne pas laissez les portes ouvertes



L'eau, la chaleur et l'humidité sont les grands facteurs qui favorisent l'humidité et ils sont tous réunis à l'intérieur de votre tambour de machine à laver. Pour éviter que la moisissure ne de se développent et contamine vos vêtements, il faut éviter de refermer la porte de votre lave-linge.



Ce qu'il faut faire : laisser la porte ouverte après chaque lessive pour laisser l'humidité s'évacuer. Et pour détartrer correctement le tambour verser un litre de vinaigre blanc dedans et faite tourner la machine à vide à 30°C sans essorage. Tous les 6 mois faites pareil à 90°C.



Laver les vêtements des malades avec les autres



Vous faites parties de ceux qui ne prennent pas le temps de trier le linge précautionneusement avant chaque machine? Attention aux risques de bactéries. En 2007, des chercheurs de l'université d'Arizona ont démontré après avoir testé les lavages de plusieurs matières que les virus de l'hépatite A, les adenovirus et rotavirus (gastro-entérite) résistaient au lavage, surtout s'il était lavé à basse température.



Ce qu'il faut faire : Si une personne du foyer est malade il vaut mieux laver son linge à part et à la température maximum à laquelle il peut être laver pour éliminer les bactéries et éviter la contamination des autres vêtements.



Oubliez de vider les poches



Qui n'a pas déjà fait l'expérience de ressortir un vêtement de la machine à laver avec des morceaux de mouchoir collés partout ? O pire constaté une tache rouge ou orange sur son chemisier ? C'est ce qui arrive quand on oublie de vider les poches de ses vêtements avant de les mettre dans la machine à laver. Si c'est un mouchoir de couleur qui a été oublié ne cherchez plus d'où vient la tache, il a déteint.



Ce qu'il faut faire : Vider toutes les poches des vêtements avant chaque lavage. Les pièces de monnaie ou les ceintures pourraient abîmer le tambour de votre appareil.



Ne pas faire le tri



Bouloche, tache, trous... Cela peut paraître une perte de temps pourtant trier son linge est important avant de le mettre en machine. Même s'il existe des lingettes ou des filets pour laver toutes les couleurs en même temps, cela reste risqué. Laver les couleurs avec le blanc risque de déteindre et votre chemisier blanc sera bon à jeter à la poubelle. Il reste des facteurs important comme la matière ou l'usage auquel le linge est prévu à prendre également en compte.

Ce qu'il faut faire ? Trier d'abord les couleurs et ensuite lire les étiquettes. Retirer tout ce qui se lave à la main et séparer le linge en coton du synthétique car ils ne se lavent pas de la même façon.



(avec mediside)